Brasil x Bolívia ao vivo: onde assistir à eliminatória da Copa do Mundo

Brasil e Bolívia jogam, às 21h45 (horário de Brasília) desta sexta-feira (8), pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México. Marcada para o Estádio Mangueirão, em Belém (PA), a partida terá transmissão ao vivo na TV Globo, cujo sinal aberto é retransmitido online e de graça pelo Globoplay. O confronto contra a Bolívia marca a estreia do técnico interino Fernando Diniz no comando da Seleção Brasileira, buscando uma das seis vagas da América do Sul na Copa 2026 rumo ao hexacampeonato.