Brasil x Peru ao vivo: onde assistir ao jogo das eliminatórias da Copa

Peru e Brasil jogam, às 23h (horário de Brasília) desta terça-feira (12), uma partida válida pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Disputado no Estádio Nacional de Lima, no Peru, o confronto contará com transmissão ao vivo no Globoplay, serviço que retransmite o sinal aberto da TV Globo online. A seleção brasileira vem de vitória em sua estreia contra a Bolívia, pelo placar de 5 a 1. Agora, quer vencer novamente para seguir líder da competição e garantir uma das seis vagas da América do Sul na Copa 2026. A seguir, confira os convocados, saiba a possível escalação do Brasil e veja onde assistir o duelo contra o Peru ao vivo e online.