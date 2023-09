Canal no WhatsApp: como encontrar e seguir grupo de atualizações

O aplicativo WhatsApp, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), lançou na última quarta-feira (13) a nova ferramenta de Canais. A funcionalidade opera de forma similar ao recurso que já está presente no Instagram e no Telegram e serve como uma plataforma interativa para que criadores de conteúdo e empresas das mais diferentes áreas possam comunicar novidades e receber feedbacks de membros. O usuário também poderá fazer interações e ainda assim preservar a sua privacidade adentro do grupo. A seguir, conheça mais sobre a novidade e como participar de um Canal no WhatsApp.