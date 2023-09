Canva AI: como usar a Edição Mágica no editor gratuito

A função Edição Mágica é um dos recursos com inteligência inteligência artificial (IA) do Canva. O mecanismo foi adicionado à plataforma em março de 2023. A Edição Mágica é capaz de remover, adicionar e editar elementos em uma imagem, transformando o conteúdo por meio de um comando de texto. É possível remover pessoas, alterar o fundo, incluir objetos ou até mesmo criar uma nova imagem com o auxílio de IA. O recurso ainda segue em versão beta, mas já está disponível para todos os usuários na versão web e nos aplicativos para Android ou iPhone (iOS). Confira, a seguir, como editar suas imagens na web e no celular com o recurso Edição Mágica.