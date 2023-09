ChatGPT: você ganha da IA? Saiba como jogar jogo da velha com chatbot

É possível brincar de jogo da velha com o ChatGPT. O chatbot com inteligência artificial (IA) da OpenAI permite escolher se deseja jogar com o "X" ou o "O" — ou, se preferir, ainda é possível definir um símbolo alternativo. Depois de receber um comando simples, como "Vamos jogar jogo da velha", a ferramenta vai criar o tabuleiro do game e direcionar o usuário a informar as coordenadas de sua jogada. A seguir, saiba como brincar de jogo da velha com o ChatGPT e veja se você é melhor que a inteligência artificial.