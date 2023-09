Como abrir console no CS2? Veja passo a passo e dicas de comandos

Counter-Strike 2 (CS2) finalmente chegou nesta quarta-feira (27) para substituir o Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Para se adaptar ao novo ambiente com a Source 2, muitos jogadores já estão procurando pelo console, uma funcionalidade clássica do Counter-Strike que ajuda a melhorar a experiência dos jogadores no game. Com ele, é possível utilizar diversos comandos para, por exemplo, verificar a latência, ver o FPS, alterar o volume e aprimorar suas sessões de treinamento do game da Valve. Veja, a seguir, como abrir o console no CS2 para que você possa aproveitar ao máximo do jogo.