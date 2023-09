Como antecipar FGTS no app do Nubank: veja passo a passo

É possível antecipar o FGTS no app do Nubank , disponível para Android e iPhone ( iOS ).A novidade está chegando de forma gradativa aos usuários. O valor, que por padrão só pode ser sacado em datas específicas , agora poderá ser solicitado a qualquer momento pelos usuários, diretamente no aplicativo da fintech e sem burocracias. Vale lembrar que o procedimento possui taxas e afetará o valor de saques futuros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A seguir, saiba mais sobre a nova modalidade e confira o passo a passo de como fazer a solicitação no aplicativo.

Novidade no Nubank: usuários poderão fazer a antecipação do saque-aniversário do FGTS através de ferramentas do roxinho — Foto: Fernando Braga

O que significa antecipar o FGTS?

A antecipação do FGTS permite acessar os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço antes do prazo. Por padrão, os valores seriam recebidos apenas em situações como demissão sem justa causa, aposentadoria, diagnóstico de doenças graves ou na modalidade “saque-aniversário”, que permite a retirada de parte do saldo anualmente no mês de aniversário do trabalhador.

Contudo, a antecipação permite que as pessoas solicitem empréstimos em instituições financeiras utilizando o saldo do FGTS como forma de garantia, acessando os valores fora das situações descritas. Vale destacar que esse procedimento pode ter taxas específicas de acordo com cada banco, afetando os valores de saques futuros.

Como funciona antecipar o FGTS no Nubank?

Com a nova modalidade de empréstimo do Nubank, é possível antecipar até 12 parcelas do saque-aniversário do FGTS, utilizando o saldo do benefício como garantia de pagamento. De acordo com a fintech, o valor é liberado na conta em até um dia útil, sem a necessidade de aguardar o mês de aniversário para realizar o saque. As parcelas são compostas pelo valor antecipado somado a encargos e juros a partir de 1,30% ao mês. Vale destacar que os pagamentos são realizados de forma automática, ou seja, saem diretamente da conta do Fundo de Garantia para cobrir as parcelas do empréstimo.

É importante lembrar ainda que ao escolher a modalidade de saque-aniversário, o FGTS não poderá ser sacado em casos de demissão sem justa causa. Além disso, os trabalhadores que optaram pelo benefício terão direito a apenas 40% da multa por rescisão.

A novidade está sendo disponibilizada aos poucos para os usuários — Foto: Gisele Souza/TechTudo

Como antecipar FGTS no app do Nubank?

Passo 1. Na tela inicial do app do Nubank, toque na opção “Pegar emprestado”, sinalizada com a mensagem “FGTS”. Selecione “Saiba como autorizar” para visualizar o passo a passo detalhado de como navegar no aplicativo do FGTS e permitir o acesso do Nubank;

Passo 2. De volta à página de antecipação do saque-aniversário do Nubank, toque na seta roxa, na parte inferior da tela. Em seguida, selecione o botão “Já autorizei”.

Passo 3. Toque no ícone de lápis e, na tela seguinte, escolha o quanto deseja antecipar – serão disponibilizadas diferentes opções de valores e parcelamentos. Confirme tocando em “Escolher”.

Passo 4. Na página “Simular antecipação de”, toque sobre a seta roxa novamente, localizada na parte inferior direita da tela. O aplicativo exibirá um resumo do empréstimo, com informações sobre valores e datas de pagamentos. Após conferir os detalhes, selecione novamente a sexta roxa.

Passo 5. Após ler as informações do contrato, selecione o botão “Aceitar e contratar” e insira sua senha de quatro dígitos.

Passo 6. Por fim, toque em “Acompanhar solicitação”. O dinheiro será depositado na conta do Nubank em até um dia útil.

Com informações de Caixa e Nubank

