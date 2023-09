Ativar ou desativar touchpad do notebook é um processo rápido e que pode ser feito em poucos passos nos computadores portáteis com Windows 10 ou Windows 11 . Por isso, o TechTudo preparou um tutorial completo que explica como fazer a ativação e a desativação do dispositivo tátil, que é utilizado para controlar os movimentos do cursor na tela, com funcionalidades similares às do mouse. O conteúdo destaca também o que é touchpad e o que fazer se a superfície deixar de funcionar. Confira os detalhes sobre como ativar ou desativar touchpad do notebook a seguir.

TechTudo explica tudo que você precisa saber sobre ativar e desativar touchpad de notebook — Foto: Reprodução/FreePik

📝 Windows 10 travando. O que fazer? Confira no Fórum do TechTudo!

Como ativar ou desativar touchpad do notebook? Confira!

Abaixo, veja os temas que vão ser abordados neste tutorial:

O que é touchpad? Como ativar o touchpad do notebook Windows 10 Como desativar o touchpad do notebook Windows 10 Como ativar o touchpad do notebook Windows 11 Como desativar o touchpad do notebook Windows 11 Touchpad do notebook parou de funcionar: o que fazer?

Tutorial mostra como ativar e desativar touchpad do notebook — Foto: Reprodução/FreePik

1. O que é touchpad?

O touchpad, também chamado de trackpad, é um dispositivo sensível ao toque presente em notebooks de diversos fabricantes, como Samsung, Lenovo, Dell, Positivo, Acer, HP e Asus. Ou seja, é uma superfície tátil que, a partir dos gestos realizados com os dedos, permite controlar a movimentação do cursor na tela e realizar comandos equivalentes ao mouse. Nas configurações do touchpad, é possível, por exemplo, ajustar a velocidade do cursor e definir o nível de sensibilidade.

O touchpad é uma superfície sensível ao toque e que está presente em notebooks — Foto: Reprodução/FreePik

2. Como ativar o touchpad do notebook Windows 10

Ativar o touchpad no notebook com Windows 10 é rápido. Confira a seguir:

Passo 1. Clique no menu “Iniciar” e, depois, em “Configurações”;

Como ativar o touchpad do notebook Windows 10 : após clicar em “Iniciar”, vá em “Configurações” — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 2. Em “Configurações do Windows”, selecione “Dispositivos”;

Como ativar o touchpad do notebook Windows 10 : toque em “Dispositivos” para acessar as configurações do touchpad — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 3. Clique em “Touchpad” e ative a opção. Caso queira, marque a caixa de seleção "Deixar o touchpad ligado quando um mouse estiver conectado".

Como ativar o touchpad do notebook Windows 10 : em poucos cliques, o touchpad está ativo e pronto para ser usado — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

3. Como desativar o touchpad do notebook Windows 10

O touchpad também pode ser desativado com facilidade no notebook com Windows 10. Veja como fazer:

Passo 1. Selecione o menu “Iniciar” e, em seguida, “Configurações”;

Como desativar o touchpad do notebook Windows 10 : clique em “Configurações” após selecionar o menu “Iniciar” — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 2. Na sequência, toque em “Dispositivos”;

Como desativar o touchpad do notebook Windows 10: clique em “Dispositivos” para acessar a opção “Touchpad” — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 3. Clique em “Touchpad” e desative a funcionalidade.

Como desativar o touchpad do notebook Windows 10: para finalizar, toque para desabilitar o touchpad — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

4. Como ativar o touchpad do notebook Windows 11

Agora, caso a sua dúvida seja como ativar o touchpad do notebook com Windows 11, acompanhe o caminho a seguir:

Passo 1. Clique no menu "Iniciar" e, em seguida, em "Configurações";

Como ativar o touchpad do notebook Windows 11: clique em “Configurações” para iniciar o processo de ativação do touchpad — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 2. Selecione "Bluetooth e dispositivos" e, depois, "Touchpad";

Como ativar o touchpad do notebook Windows 11: em "Bluetooth e dispositivos", encontre a opção “Touchpad” — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 3. Por fim, clique no ícone que irá ativá-lo.

Como ativar o touchpad do notebook Windows 11: em poucos cliques, é possível ativar o touchpad do notebook com Windows 11 — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

5. Como desativar o touchpad do notebook Windows 11

Desativar o touchpad do notebook com Windows 11 é simples. Siga o passo a passo abaixo:

Passo 1. Selecione o menu “Iniciar” e, na sequência, “Configurações”;

Como desativar o touchpad do notebook Windows 11: para começar, vá em “Configurações” — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 2. Clique em "Bluetooth e dispositivos" e, em seguida, em "Touchpad";

Como desativar o touchpad do notebook Windows 11: em "Bluetooth e dispositivos", selecione a opção “Touchpad” — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 3. Desmarque o ícone para desativar o touchpad.

Como desativar o touchpad do notebook Windows 11: em poucos passos, é possível desativar o touchpad do notebook com Windows 11 — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Alguns modelos de notebook contam com um atalho no teclado que pode ser utilizado para ativar ou desativar o touchpad rapidamente. Caso o seu dispositivo ofereça essa possibilidade, pressione Fn e, em seguida, a tecla que contém o ícone do touchpad.

Exemplo de tecla com desenho do touchpad no Galaxy Book3 Ultra (Samsung) — Foto: Reprodução/Samsung

6. Touchpad do notebook parou de funcionar: o que fazer?

O primeiro passo é verificar nas configurações se o dispositivo está desativado, seguindo os caminhos mencionados nos tópicos anteriores. Outra dica que pode fazê-lo voltar a funcionar é atualizar o driver no Gerenciador de Dispositivos, de acordo com o passo a passo listado em outro tutorial do TechTudo que ensina o que fazer quando o touchpad do notebook parou de funcionar.

Também é recomendado limpar o notebook. Isso porque, com o passar do tempo, é normal que a superfície fique engordurada e acumule sujeira. Para isso, desligue o equipamento antes de começar. Na sequência, umedeça com um pouco de água um pano de microfibra, que é ideal para ser utilizado por não soltar fiapos. Em seguida, passe pelo touchpad, sem fazer força. Caso seja necessário, utilize uma haste flexível para remover as impurezas que podem acumular nas bordas.

Tecido de microfibra é ideal para realizar a limpeza do touchpad do notebook — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

Agora que você já sabe como ativar ou desativar touchpad do notebook, aproveite para alterar as configurações do dispositivo sempre que desejar.

Veja também: seu touchpad do notebook não funciona? Assista ao vídeo a seguir e saiba como resolver