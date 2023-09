Como baixar e jogar Counter-Strike 2 (CS2) no PC; veja requisitos mínimos

Counter-Strike 2 (CS2) foi lançado pela Valve nesta quarta-feira (27) e pode ser baixado de graça para PC, via Steam. O título é a evolução da famosa série de tiro em primeira pessoa, ou FPS, e vem para substituir Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), que já foi retirado do ar pela produtora. A desenvolvedora define CS2 como o “próximo capítulo” da série que existe desde 1999 e traz novidades na jogabilidade, como novas tabelas de classificação, granadas de fumaça inovadoras e melhores efeitos visuais e sonoros. Além disso, o novo jogo faz uso do motor gráfico Source 2, oferecendo experiência de design e mecânica modernizados em relação ao anterior.