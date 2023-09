Como baixar e jogar EA Sports FC 24 no PS5, PS4, Xbox e PC

O EA Sports FC 24 é lançado nesta sexta-feira (28) para PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X / S , Nintendo Switch e PC. O novo game será o primeiro título de futebol da EA, após o fim da parceria com a organização FIFA . Um dos grandes atrativos é a promessa de uma gameplay aprimorada, graças à tecnologia HyperMotion V, que visa oferecer uma movimentação mais realista, e os PlayStyles, além da presença de mulheres no modo Ultimate Team. Acompanhe a seguir um tutorial de como baixar o novo game da EA no PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC, via Steam ou Epic Games Store.

EA Sports FC 24 está disponível a partir desta sexta-feira (29) para PlayStation, Xbox, PC e mais — Foto: Reprodução/Steam

Como baixar o EA Sports FC 24 no PlayStation (PS4 e PS5)

Passo 1. Abra a página do EA Sports FC 24 no TechTudo;

Página do EA Sports FC 24 no TechTudo — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 2. Na coluna à direita da página, vá em “Selecionar uma versão”, escolha “PS5 (PlayStation)” e clique no botão “Baixar”. Esta mesma opção também é válida para os donos de PS4;

Escolha a versão de PS5 para iniciar o download — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 3. Na página da PlayStation Store, faça o login na PSN, clique em “Adicionar ao carrinho” e realize a compra. Com isso, o jogo será colocado na sua biblioteca e poderá ser baixado tanto no PS5 quanto no PS4.

Compre e baixe EA Sports FC 24 no Playstation — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Como baixar o EA Sports FC 24 no Xbox Series X/S

Passo 1. Abra a página do EA Sports FC 24 no TechTudo;

Página do EA Sports FC 24 no TechTudo — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 2. Vá em “Selecione uma versão”, escolha “Xbox Series X (Xbox)” e depois clique no botão “Baixar”;

Escolha a versão de Xbox Series X — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 3. Na página da Microsoft, faça o login na conta da Xbox Live, clique no botão verde “Escolher Edição” e selecione uma versão do jogo de sua preferência. Após finalizar a compra, o game poderá ser baixado tanto em um Xbox One, quanto em um Series X/S.

Adquira e baixe o game na Xbox Live — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Como baixar o EA Sports FC 24 no PC (via Steam ou Epic Games)

Passo 1. Abra a página do EA Sports FC 24 no TechTudo;

Página do EA Sports FC 24 no TechTudo — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 2. Em “Selecione uma versão”, escolha entre "Windows (Steam)" ou "Windows (Epic Games)" e clique no botão “Baixar”;

Selecione entre as versões de Windows (Steam) ou Windows (Epic Games) — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 3. Na página da Steam, escolha entre a versão Standard ou Ultimate Edition e clique no botão verde “+ Carrinho” para comprar o jogo e começar a instalar. É preciso ter o aplicativo da Steam instalado no PC. Caso tenha escolhido a versão da Epic Games, o passo a passo está no próximo item;

Compre a versão da Steam e o download será iniciado — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 4. Na página da Epic Games Store, clique em “Compre Em Pré-Venda” ou “Compre Agora” caso esteja adquirindo o game após o lançamento. Depois disso, o download será iniciado. Assim como a versão da Steam, também é preciso ter o app da Epic Games Store instalado no PC.

Realize a compra na loja da Epic Games Store e faça o download — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Como baixar o EA Sports FC 24 no Nintendo Switch

Passo 1. Abra a página do EA Sports FC 24 no TechTudo;

Página do EA Sports FC 24 no TechTudo — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 2. Na aba “Selecione uma versão”, escolha “Nintendo Switch (Nintendo)” e depois vá no botão “Baixar”;

Selecione a versão de Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 3. Na página da Nintendo, faça o login com a sua conta e clique no botão vermelho “Reserve” ou “Download Direto”, caso você esteja comprando o título após o lançamento. Com isso, você poderá baixar EA Sports FC 24 a qualquer momento em um Nintendo Switch cadastrado.

Compre o jogo na loja da Nintendo e faça o download — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Realizado os procedimentos, é só aproveitar o EA Sports FC 24 na sua plataforma favorita.

