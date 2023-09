Como baixar e jogar My Hero Ultra Rumble no PS5, PS4, Xbox, Switch e PC

My Hero Ultra Rumble é um novo jogo Battle Royale gratuito lançado nesta quinta-feira (28). O game é baseado na animação japonesa My Hero Academia, que acompanha jovens com superpoderes em uma escola de heróis. Usuários podem escolher entre diversos personagens do anime e lutar em uma arena com até 24 participantes, que são divididos em oito trios. Confira, a seguir, como fazer download e jogar My Hero Ultra Rumble no PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam) e saiba como jogar.