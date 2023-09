Como baixar o Companion App do EA Sports FC 24 no Android e iPhone

EA Sports FC 24 Companion é um app para jogadores do novo game de futebol da Electronic Arts , que será lançado na próxima sexta-feira (29). A ferramenta permite administrar os recursos do modo Ultimate Team, no qual o usuário precisa gerenciar um clube e montar o seu elenco para vencer as partidas. Além disso, é possível comprar diferentes uniformes, emblemas, estádios e, claro, definir suas próprias estratégias. O app está disponível para Android e iPhone ( iOS ), mas também pode ser utilizado no computador, via navegador, no chamado Web App .

É importante lembrar que o aplicativo é gratuito, mas exige que o usuário tenha uma cópia do jogo original na biblioteca do console ou PC. Além disso, é preciso utilizar o mesmo endereço de e-mail que está vinculado à conta da EA, para que os dados sejam sincronizados da maneira correta. Veja o tutorial completo de como baixar o EA Sports FC 24 Companion nos celulares Android ou iPhone.

🎮 20 jogos de futebol grátis para celular Android ou iPhone (iOS)

🔔 Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

O EA Sports FC 24 Companion está disponível para Android e iOS, iPhone (iOS) ou para PC via navegador — Foto: Divulgação/EA Sports

👉 Como excluir o Ultimate Team e a conta do FIFA? Saiba no Fórum do TechTudo

Como baixar o Companion App do EA Sports FC 24 no Android

Passo 1. Procure pelo aplicativo da Google Play Store no seu celular e abra-o;

Inicie o app Google Play Store — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 2. Na barra de pesquisa, busque por EA Sports FC 24 Companion;

Pesquise pelo nome EA Sports FC 24 Companion — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 3. Selecione o app, como indicado na foto;

Selecione o aplicativo EA Sports FC 24 Companion — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 4. Clique no botão azul “Instalar” para iniciar o download do app;

Clique em "Instalar" para iniciar o download do app — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Após finalizar a instalação, o aplicativo estará pronto para ser usado no Android.

Como baixar no iPhone

Passo 1. Abra a loja App Store no iPhone;

Procure a App Store no seu celular e abra — Foto: Reprodução/Amazon

Passo 2. Procure por EA Sports FC 24 Companion na barra de pesquisa do app;

Pesquise por EA Sports FC 24 Companion na App Store — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 3. Após realizar a pesquisa, basta clicar no botão “obter” para que o download seja iniciado;

Clique em “obter” para baixar o app no iPhone — Foto: Reprodução/Amazon

Agora é só aproveitar os recursos do aplicativo no iPhone.

Como usar o app EA Sports FC 24 Companion

Com o EA Sports FC 24 Companion instalado no celular, é possível administrar alguns recursos do time, entre eles, personalização do estádio, emblema do clube, uniformes, o design da bola e o tipo de comemoração realizada pelos jogadores. Esses são itens que não impactam de nenhuma forma na gameplay, sendo apenas mudanças visuais que modificam o clube de acordo com a vontade do usuário.

Com o EA Sports FC 24 Companion é possível modificar o design do emblema, uniforme e da bola — Foto: Reprodução/Play Store

Outra possibilidade é a de reorganizar a estratégia do time, realocando o posicionamento de cada jogador e definindo quais estarão presentes na equipe. Além disso, o aplicativo é útil para simular os laços de entrosamento entre os seus atletas, algo muito importante no Ultimate Team. Para isso, suas cartas precisam ser de ligas, times ou nacionalidades semelhantes.

O app permite administrar a estratégia do time — Foto: Reprodução/Play Store

Também é possível realizar negociações de atletas para integrar o time. A moeda do EA Sports FC 24 pode ser adquirida ao jogar partidas ou vender itens no mercado de transferência do Ultimate Team. As cartas também são úteis para os Desafios de Montagem de Elenco (DME), no qual os usuários reúnem jogadores específicos para resolver verdadeiros quebra-cabeças.

Por exemplo, certos desafios pedem que o usuário forme um time com pelo menos um atleta do PSG, no máximo três jogadores da Liga Francesa e tenha um entrosamento máximo. Por isso, é necessário pensar e testar diferentes combinações para cumprir todos os requisitos do elenco. Caso obtenham sucesso, os players recebem pacotes de melhorias com possíveis grandes prêmios.

Ao avançar nas negociciações, é possível destravar algumas recompensas — Foto: Reprodução/Play Store

🎥 EA Sports FC 24: 10 novidades do novo FIFA que você precisa conhecer