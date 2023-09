Como bloquear chamadas desconhecidas no iPhone (iOS) e Android

É possível bloquear chamadas de números não identificados por meio de recursos nativos de celulares Android e iPhone (iOS). O procedimento é útil para evitar ligações de contatos indesejados, fraudes e spam. Vale destacar que, no Android, tais ligações são completamente bloqueadas, assim como mensagens de textos originárias dos mesmos números. No iPhone (iOS), por sua vez, os chamadores são silenciados, mas ainda são enviados à caixa postal e exibidos na aba “Recentes”. No tutorial a seguir, veja como bloquear chamadas desconhecidas nos dois sistemas operacionais.