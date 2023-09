Como colocar em ordem alfabética no Word e organizar todos os dados

Organizar listas, números, datas e tabelas no Microsoft Word é possível em poucos passos e com facilidade. O programa permite colocar em ordem alfabética desde parágrafos inteiros até uma lista, com a possibilidade de escolher entre a ordem alfabética crescente (de A a Z) ou decrescente (de Z a A). Dica pode ser usada na plataforma desktop para Windows ou Mac .

Para isso, o TechTudo preparou um tutorial com tudo que você precisa saber sobre como colocar em ordem alfabética no Word, programa de processamento de texto que permite criar e editar diferentes tipos de arquivos. A seguir, confira também por que vale a pena manter a ordenação alfabética durante a utilização do software e se o recurso está disponível no Google Docs, editor de documentos online.

Tutorial do TechTudo ensina como colocar em ordem alfabética no Word — Foto: Divulgação/Getty Images

Abaixo, confira os tópicos que vão ser abordados ao longo do conteúdo e saiba tudo sobre como colocar em ordem alfabética no Word:

Como organizar lista e parágrafos em ordem alfabética Como organizar números Como organizar datas Como organizar tabela no Word em ordem alfabética Por que é útil organizar em ordem alfabética? É possível colocar ordem alfabética no Google Docs?

1. Como organizar lista e parágrafos em ordem alfabética

Caso você queira saber como organizar lista e parágrafos em ordem alfabética no Word, saiba que o processo é fácil e pode ser feito em poucos passos. Para isso, acompanhe o caminho a seguir:

Passo 1. Selecione todo o conteúdo que será classificado por ordem alfabética no Microsoft Word. Em seguida, clique no ícone “Classificar”, representado por uma seta para baixo ao lado das letras A e Z (como mostrado na imagem abaixo);

Selecione o conteúdo que será colocado em ordem alfabética no Word e clique em "Classificar" — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 2. Na nova janela, no campo “Classificar por” escolha a opção “Parágrafos” e, na caixa “Tipo”, selecione a opção “Texto”. Em seguida, defina se a ordem será “Crescente” ou “Decrescente”. Na sequência, clique em "OK”;

Defina se a ordem do conteúdo selecionado no Word será "Crescente ou "Decrescente" — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 3. Pronto! O conteúdo selecionado está organizado em ordem alfabética.

Listas e parágrafos são conteúdos facilmente organizados em ordem alfabética no Word — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

2. Como organizar números

Também é possível organizar por números o conteúdo desejado no Word. Siga o passo a passo abaixo para aplicar a ordem numérica:

Passo 1. Selecione o texto que será organizado por número. Depois, clique em “Classificar”. O ícone possui as letras A e Z e, ao lado, uma seta para baixo (como mostrado na imagem);

O Word também permite classificar os números em ordem — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 2. Agora, em “Classificar por” escolha a opção "Parágrafos". Em “Tipo”, escolha “Número”. Decida também se a ordem será “Crescente ou Decrescente”. Para finalizar, toque em “OK”;

Selecione os campos correto no Microsoft Word e, depois, clique em OK — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 3. Na sequência, você verá o material organizado de acordo com os números.

Lista do Word está organizada de acordo com os números — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

3. Como organizar datas

O Word ainda permite organizar os conteúdos de acordo com as datas. O caminho é o mesmo utilizado para ordenar texto e número em ordem alfabética. Veja a seguir:

Passo 1. Selecione o conteúdo que será organizado de acordo com as datas. Em seguida, clique em “Classificar”. O ícone é composto pelas letras A e Z, com uma seta para baixo ao lado;

Também é possível organizar as datas no Word com facilidade — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 2. Em “Classificar por”, escolha “Parágrafos” e, em “Tipo”, mantenha a opção “Data”. Escolha se a ordem será “Crescente” ou “Decrescente” e, para finalizar, toque em "OK";

Em "Classificar", mantenha a opção "Data" selecionada no Word — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 3. Pronto! Em poucos passos, as datas estão em ordem e com melhor visualização.

Em poucos passos, o conteúdo estará organizado e com fácil visualização — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

4. Como organizar tabela no Word em ordem alfabética

Agora, caso a sua dúvida seja entender como organizar uma tabela no Word em ordem alfabética, confira os passos listados abaixo:

Passo 1. Selecione todo o conteúdo na tabela do Word. Em seguida, clique em “Classificar”. O ícone é composto pelas letras A e Z (como mostrado abaixo);

Também é possível organizar tabela no Word em ordem alfabética — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 2. Escolha se a linha de cabeçalho será considerada no campo "A lista" e, na sequência, defina como a tabela será classificada, em até três níveis de prioridade. Em seguida, clique em “OK”;

Escolha como as informações da tabela serão organizadas no Word e clique em "OK" — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 3. Pronto! A tabela foi organizada. No exemplo usado, a prioridade foi organizar os itens pelas datas para o usuário conferir com mais facilidade e entregar as atividades no prazo.

A tabela está organizada no Word, o que facilita a visualização das informações — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

5. Por que é útil organizar em ordem alfabética?

Colocar em ordem alfabética no Word faz com que o documento fique organizado, principalmente arquivos com ampla quantidade de dados. Com isso, as informações poderão ser localizadas com mais facilidade. É útil, por exemplo, para confirmar a presença de convidados em um evento por meio de uma lista online. Assim, é possível ter mais eficiência na localização dos nomes dos participantes.

Além disso, a função permite organizar com clareza diversas atividades, incluindo as demandas do trabalho, por ordem da data de entrega. Ou seja, as tarefas que devem ser entregues antes ficam no topo da lista ou de uma tabela. A ordenação alfabética ainda pode ser utilizada para classificar livros de acordo com o autor ou nome da obra, bem como para estruturar os contatos de clientes ou colaboradores de uma empresa.

Organizar os arquivos do Word em ordem alfabética é útil em diversas situações — Foto: Reprodução/FreePik

6. É possível colocar ordem alfabética pelo Google Docs?

Sim. Arquivos do Google Docs também podem ser colocados em ordem alfabética, mas será necessário instalar uma extensão disponibilizada pelo programa. Para isso, acompanhe o caminho abaixo:

Passo 1. Abra um documento no Google Docs. Em seguida, em “Extensões”, clique em “Complementos” e, depois, em “Instalar complementos”;

No Google Docs, para organizar em ordem alfabética, é necessário ter um complemento — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 2. Digite o nome do complemento. Neste exemplo, vamos utilizar o Sorted Paragraphs;

Sorted Paragraphs é o complemento que será instalado no Google Docs — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 3. Clique em “Instalar”;

Instale o complemento para organizar os conteúdos em ordem alfabética — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 4. Na janela que aparece na tela, selecione o botão “Continuar”. O aplicativo pedirá permissão para acessar a sua conta do Google;

Clique em "Continuar" para seguir com instalação do complemento Sorted Paragraphs — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 5. O programa vai indicar que a instalação foi finalizada. Toque em “Concluído”;

Clique em "Concluído" após a instalação do complemento Sorted Paragraphs — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 6. Selecione todo o conteúdo que será organizado. Clique em “Extensões” e, em “Sorted Paragraphs”, defina se a ordem será “Sort A to Z” (crescente) ou “Sort Z to A” (decrescente). Clique na opção desejada;

Selecione o conteúdo que será organizado em ordem alfabética no Google Docs — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 7. Pronto! A lista selecionada está em ordem alfabética. O recurso também funciona com datas, números e tabelas.

A lista com os nomes selecionados aparecem em ordem alfabética após uso do complemento — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Após descobrir como colocar em ordem alfabética no Word, aproveite para classificar os seus arquivos e manter os materiais organizados.

