Como colocar música nas notas do Instagram? Veja o passo a passo

Usuários do aplicativo Instagram , disponível para dispositivos Android e iPhone ( iOS ), podem colocar músicas no espaço destinado às Notas da rede social. O recurso, que só disponibilizava a inserção de emojis e pequenos textos, agora também pode auxiliar na hora de expor canções que os usuários gostam. Além disso, eles podem adicionar comentários escritos sobre assuntos relacionados à música de interesse. A seguir, confira o tutorial reproduzido pelo TechTudo com os passos para adicionar músicas nas notas do Instagram.

Recurso de Notas no Instagram tem atualização que permite a adição de músicas — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Para que serve o Notas do Instagram?

O recurso de Notas do Instagram permite que usuários da rede social possam compartilhar textos de até 60 caracteres. A ideia é proporcionar um ambiente em que pessoas enviem mensagens rápidas para interagir com seguidores de forma divertida e criativa. Como os stories, as notas têm duração de 24 horas. A ferramenta pode ser visualizada pelos amigos próximos ou seguidores que você também segue.

Notas no Instagram podem ser personalizadas com músicas — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

Que tipo de música pode ser adicionada nas Notas do Instagram?

O Instagram agora permite inserir trechos de músicas com até 30 segundos de duração. A novidade também possibilita aos usuários a inserção de legendas à música compartilhada, com comentários sobre sensações que a canção remete aos ouvintes ou mesmo para compartilhar alguma que gosta de ouvir com frequência. Além disso, o recurso disponibiliza informações sobre o nome do artista, assim como o título da música escolhida.

Recurso de Notas no Instagram permite que usuários coloquem legendas nos clipes de músicas — Foto: Beatriz Maxima/TechTudo

Como colocar música nas Notas do Instagram?

Passo 1. Abra o Instagram e pressione o campo de troca de mensagens, localizado na parte superior direita do app. Em seguida, clique no ícone de (+) localizado acima da foto de perfil;

Acesso ao recurso de Notas do aplicativo Instagram — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Na aba seguinte, pressione no ícone de música, localizado abaixo da foto de perfil do usuário. Será possível fazer uma pesquisa da música desejada para compartilhamento através do campo “Pesquisar músicas”. Selecione uma entre as sugeridas ou vá na opção “Explorar” e escolha a partir de um tema específico, como “Bom dia” e “Fim de semana”;

Pesquisa por músicas para serem adicionadas ao recurso de Notas do Instagram — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 3. Depois de selecionar a música, será preciso selecionar um trecho de 30 segundos dela para compartilhamento, já que esse é o tempo limite de duração permitida no recurso. Por fim, insira um texto relacionado com um clique no ícone de nuvem “Compartilhe um pensamento” e pressione “Compartilhar” para finalizar.

Seleção de trecho de música e inserção de texto no recurso de Notas do Instagram — Foto: Reprodução/Gisele Souza

