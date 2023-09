Como comprar e fazer o download de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty está disponível para compra e download no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC com preços que variam entre R$ 100 e R$ 160. Esta é uma expansão para o game da CD Projekt lançado originalmente em 2020 e acompanha várias novidades – entre elas a área de Dog Town, novos personagens, armas, personalização e o ator Idris Elba como um dos aliados do jogador.