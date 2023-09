Como conectar projetor no notebook Windows ou macOS

Conectar um projetor no notebook ou computador é possível com cabos HDMI, DVI e VGA. Ao interligar os dispositivos de maneira correta, você pode realizar apresentações em público com mais amplitude de tela ou ainda mexer na interface do Windows ou MacOS com uma reflexão visual bem maior.

Caso o projetor e o notebook tenham opções de conectividade sem fio, o usuário consegue emparelhar os aparelhos por meio do Bluetooth, o que dispensa a integração através de cabos. Além disso, por meio do atalho Miracast, é mais fácil conectar o Windows 10 a uma tela externa. Ao fazer a conexão, será possível projetar tudo o que é exibido na tela do notebook com o projetor.

Ao conectar um projetor ao notebook é possível exibir tudo o que aparece na tela do dispositivo — Foto: Divulgação/Dxyiito

Como conectar o tablet no projetor? Tire essa e outras dúvidas no Fórum TechTudo

Tópicos sobre como projetar a tela do notebook no projetor:

Use um cabo de vídeo no Windows Use o Bluetooth do notebook Passo a passo de como configurar a exibição no Windows Possíveis problemas na projeção e como resolver Use um cabo no macOS

1. Use um cabo de vídeo no Windows

Com um cabo de vídeo no Windows, você consegue conectar o seu notebook a um projetor ou monitor externo. A grande maioria dos cabos é compatível com o sistema operacional, contudo, existem três que se destacam para uma projeção de qualidade:

HDMI: este cabo é ideal para projetar conteúdo digital com imagem de até 4K. Ele suporta tecnologias avançadas, como 3D e Ethernet, e possui conectores achatados em torno de 1cm - prateados ou dourados. Devido a sua qualidade máxima de imagem e som, o HDMI tem se tornado o cabo padrão para projeções;

este cabo é ideal para projetar conteúdo digital com imagem de até 4K. Ele suporta tecnologias avançadas, como 3D e Ethernet, e possui conectores achatados em torno de 1cm - prateados ou dourados. Devido a sua qualidade máxima de imagem e som, o HDMI tem se tornado o cabo padrão para projeções; DVI: abreviação de Digital Visual Interface, o DVI é um acessório capaz de reproduzir imagens de videogames e computadores. Ele é um substituto para o cabo VGA e, por isso, também transmite sinal analógico de imagem. O DVI possui 24 pinos grandes e 4 pequenos;

abreviação de Digital Visual Interface, o DVI é um acessório capaz de reproduzir imagens de videogames e computadores. Ele é um substituto para o cabo VGA e, por isso, também transmite sinal analógico de imagem. O DVI possui 24 pinos grandes e 4 pequenos; VGA: criado na década de 80, o cabo VGA é o acessório para conectar computadores e projetores. Ou seja, é a opção para placas de vídeo que ainda funcionam no modelo analógico. Para projetar com VGA, é necessário um adaptador e não é possível transmitir imagens em full HD. Os cabos VGA têm entradas azuis com 15 pinos distribuídos em três fileiras de cinco.

Para conectar os cabos HDMI, DVI ou VGA no seu notebook ou computador, siga os passos:

Passo 1. Conecte o cabo à entrada que possui o formato de encaixe ideal (HDMI, DVI ou VGA), localizada na lateral ou na parte de trás do seu notebook ou computador. Neste exemplo, usamos um HDMI;

Detalhe de onde conectar cabo HDMI no notebook — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 2. No projetor ou monitor externo, conecte a outra ponta do cabo. Geralmente, as entradas de conexão ficam na parte de trás ou debaixo dos aparelhos;

Parte debaixo do monitor externo com as entradas para cabos de vídeo (duas HDMI e uma VGA) — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 3. As pontas dos cabos geralmente possuem buracos ou pinos. Portanto, no projetor ou monitor externo, encontre as entradas com pinos de metal ou orifícios que irão se encaixar perfeitamente nas extremidades do cabo.

Detalhes das pontas do cabo HDMI — Foto: Aricia Faria/TechTudo

2. Use o Bluetooth do notebook

Se os aparelhos tiverem conectividade sem fio, você consegue realizar a projeção através do Bluetooth. Para isso, execute as etapas:

Passo 1. Ligue o projetor e o notebook;

Passo 2. No projetor, clique no menu ou aperte algum botão específico para ativar o modo de pareamento (vai depender do modelo). Verifique o manual do dispositivo para encontrar a opção de ligar o Bluetooth mais facilmente;

Passo 3. Após ativar o modo Bluetooth no notebook, aperte em sequência as teclas Win (⊞) + P para abrir o menu de projeção na barra lateral à direita (imagem abaixo);

Passo 4. Na tela de projeção, escolha o modo que deseja espelhar e, em seguida, clique em "Conectar a uma tela sem fio";

Como conectar a uma tela sem fio na tela de projetar do Windows 10 — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 5. Se o projetor ou monitor externo estiver no modo de pareamento, ele vai aparecer na lista de dispositivos. Clique no nome do seu aparelho para que a tela do notebook apareça no projetor ou na tela externa;

Passo 6. Caso seu Windows 10 ofereça o suporte ao Miracast, apenas pressione Windows (⊞) + K para conectar a uma tela com Bluetooth.

3. Passo a passo de como configurar a exibição no Windows

Agora que você já sabe como conectar os cabos nos seus dispositivos, ou como fazer o emparelhamento via Bluetooth, veja como configurar a tela do Windows para que ela apareça em um projetor ou monitor externo:

Passo 1. Pressione a tecla do logotipo do Windows (⊞) + P;

Passo 2. Na barra lateral "Projetar", escolha um dos quatro modos de exibição:

Tela do computador somente: apenas a tela do computador estará aparecendo e exibindo imagens;

apenas a tela do computador estará aparecendo e exibindo imagens; Duplicar: você vai exibir a mesma imagem nas duas telas;

você vai exibir a mesma imagem nas duas telas; Estender: a imagem é espalhada nos dois aparelhos, com a possibilidade de mover itens entre elas;

a imagem é espalhada nos dois aparelhos, com a possibilidade de mover itens entre elas; Segunda tela somente: você verá a imagem somente no projetor ou no monitor externo.

É preciso acessar o menu de projeção para exibir as imagens no projetor ou monitor externo — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

4. Possíveis problemas na projeção e como resolver

Caso deseje alterar o modo de exibição, basta pressionar Win (⊞) + P no seu notebook e escolher o novo modo;

É comum, após a conexão, que o projetor ou monitor externo tenha um atraso de imagem;

Se seu dispositivo externo não aparecer na lista de dispositivos próximos, refaça as etapas do modo de pareamento.

Detalhe das entradas do MacBook — Foto: Reprodução/CNet

5. Use um cabo no macOS

Para exibir a imagem do macOS em um projetor, selecione o tipo de cabo e o conecte nos seus aparelhos, como explicado no tópico 1. No caso dos dispositivos da Apple pode ser necessário usar adaptadores próprios da marca. Depois, siga os passos abaixo:

Passo 1. Ligue seu projetor ou tela externa;

Ligue seu projetor ou tela externa; Passo 2. Em seu macOS, vá no menu Apple, no canto superior esquerdo da tela;

Em seu macOS, vá no menu Apple, no canto superior esquerdo da tela; Passo 3. Clique em "System Preferences" ou "Sistema de Preferências";

Clique em "System Preferences" ou "Sistema de Preferências"; Passo 4. Acesse "Displays" ou "Exibições";

Acesse "Displays" ou "Exibições"; Passo 5. Marque a caixa de seleção do "Mirror Display", localizado no canto inferior esquerdo da tela;

Marque a caixa de seleção do "Mirror Display", localizado no canto inferior esquerdo da tela; Passo 6. Por fim, clique em "Detect Displays" no canto inferior direito da tela. Assim, o MacBook vai identificar o projetor ou o monitor externo e permitirá a projeção.

Com informações do Suporte da Microsoft

Veja também: Projetor: dicas importantes na hora de escolher o seu