Como conectar Spotify na Alexa para ouvir música na caixinha Echo

Saber como conectar a Alexa no Spotify é uma ação importante para reproduzir músicas e podcasts nos dispositivos Amazon Echo através do serviço de streaming. Para realizar a integração, é necessário logar a conta do app de músicas no aplicativo Alexa que está vinculado à caixinha.

O app da assistente virtual está disponível de forma gratuita para Android e iPhone (iOS). Com a configuração, o usuário pode utilizar comandos de voz para controlar a reprodução das playlists do Spotify diretamente nas caixinhas e displays inteligentes da Amazon.

Tutorial mostra como integrar uma conta do Spotify em uma caixa Amazon Echo — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Vale lembrar que os modelos da linha Echo têm como serviço padrão de música o Amazon Prime Music, assim, é necessário alterar as configurações para tornar o Spotify o player padrão. Feito isso, não será mais necessário citar o nome do serviço ao pedir que a Alexa toque uma música na caixinha. O tutorial abaixo foi realizado com o modelo Echo Dot de terceira geração, mas o passo a passo vale para qualquer produto da linha. Veja os tópicos que serão abordados:

Como conectar o Spotify na Alexa Como tornar o Spotify no serviço de música padrão em uma Amazon Echo Qual a diferença entre só logar e transformar o Spotify em app padrão na Alexa?

1. Como conectar o Spotify na Alexa

Passo 1. Abra o aplicativo Alexa onde você configurou sua caixa Amazon Echo. Acesse a aba "Reproduzir" e toque sobre a opção "Spotify";

Ação para visualizar opções de serviço de música para vincular em uma Echo Dot — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 2. Você será redirecionado para a tela de login do Spotify. Acesse sua conta e autorize a vinculação do serviço com a Amazon Echo tocando no botão "Aceito", como na imagem abaixo;

Ação para vincular uma conta do Spotify em uma caixa Amazon Echo — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 3. Agora, basta aguardar até aparecer na tela uma mensagem que confirma a ação.

Confirmação de vinculação do Spotify com uma Amazon Alexa — Foto: Reprodução/Marvin Costa

2. Como tornar o Spotify no serviço de música padrão em uma Amazon Echo

Passo 1. Depois de fazer o login no Spotify dentro do app da Alexa (como mostrado no tutorial anterior), volte para a tela "Reproduzir" e toque sobre a opção "Gerenciar serviços". Em seguida, acesse "Serviços padrão";

Ação para acessar as configurações de serviço padrão para música de uma caixa Amazon Echo — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 2. Em "Minha Biblioteca Padrão", selecione "Spotify" para finalizar o procedimento e tornar o serviço padrão para músicas em seu dispositivo Echo.

Ação para tornar o Spotify o serviço padrão de música em uma Amazon Echo — Foto: Reprodução/Marvin Costa

3. Qual a diferença entre só logar e transformar o Spotify em app padrão na Alexa?

Os dois procedimentos mencionados acima farão com que o usuário consiga reproduzir o Spotify nos dispositivos Echo. Inclusive, é possível vincular a Alexa ao Spotify mesmo que o usuário não seja assinante premium, o que vai fazer com que o streaming reproduza anúncios, músicas em ordem aleatória e outras desvantagens da conta gratuita.

Colocar o Spotify como app de música padrão é simples — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Caso o usuário opte por realizar apenas o primeiro procedimento, de logar o Spotify dentro do app da Alexa, o serviço de música padrão da caixinha continua sendo o Amazon Music. Assim, ao dizer "Alexa, toque a música X", a caixinha vai reproduzir a mídia no Prime Music. Para usar o Spotify, é necessário especificar com o comando de voz onde deseja reproduzir, como “Alexa, toca Taylor Swift no Spotify”

Já se fizer os dois procedimentos e tornar o Spotify em aplicativo de música padrão, não é necessário mencionar a plataforma ao fazer o comando de voz. Qualquer música, artista ou podcast solicitado será reproduzido no app de streaming.

