Como deixar o Word preto? Aprenda a usar o editor no modo escuro

É possível deixar o Microsoft Word preto a partir de poucos passos. O tema escuro tende a melhorar a legibilidade dos textos e, para muitos usuários, torna o design da ferramenta mais moderno e elegante. Além disso, a configuração contribui para diminuir a fadiga visual causada pelo uso prolongado de dispositivos com brilho intenso. Logo, ela pode ser bastante útil para quem trabalha em frente à tela, já que, ao usar fontes claras em um fundo escuro, a leitura e a escrita se tornam mais confortáveis, principalmente em locais com pouca iluminação.

Outra vantagem do dark mode do Word é que a funcionalidade ajuda a economizar bateria em dispositivos com tela OLED (Organic Light Emitting Diode), que têm a capacidade de desligar pixels individualmente ao exibir cores escuras. A seguir, confira o passo a passo para deixar o Word preto no PC. Para esse tutorial foi utilizado um notebook Vaio, com sistema operacional Windows 10.

Tutorial mostra como mudar a cor do Word — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Por que usar o modo escuro do Word?

O modo escuro do Word estressa menos a vista dos usuários e facilita a legibilidade dos textos. Para muitos, o tema ainda torna a ferramenta mais elegante e atrativa.

Como mudar a cor do Word

Passo 1. Abra o Word e clique na opção "Arquivo", no menu que fica no canto superior da tela;

Abra o Word e clique em "Arquivo" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 2. Depois, clique na opção "Conta", no menu à esquerda, e, em seguida, selecione a alternativa "Preto"; no campo "Tema do Office";

Clique na opção "Conta" e, em seguida, selecione o tema "Preto" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 3. A cor do programa mudará automaticamente. Basta clicar na seta, no canto superior esquerdo, para retornar à página inicial e começar a usar o Word na versão preta.

Retorne à página inicial para utilizar o Word com o tema preto — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Com informações de Microsoft

