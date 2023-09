Saber como desativar aplicativos em segundo plano no Android é importante para economizar a bateria e aumentar sua vida útil. Isso porque, alguns apps, mesmo quando fechados, continuam em busca de atualizações e enviam notificações para o usuário. Portanto, é essencial gerenciá-los e controlar quais aplicativos recebem essa permissão e quais devem ter as atividades fechadas em segundo plano.

Para isso, o TechTudo preparou um guia completo que explica o que é aplicativo em segundo plano, como identificá-lo e quais os impactos no desempenho do celular. Além disso, você aprenderá como desativar aplicativos em segundo plano no Android e em PCs e notebooks com Windows 10 ou Windows 11, versões do sistema operacional da Microsoft. Confira a seguir.

Tutorial mostra como impedir que aplicativos funcionem em segundo plano no Android — Foto: Reprodução/Unsplash (Adrien)

Como desativar aplicativos em segundo plano no Android? Confira o guia completo

Veja abaixo os tópicos que vão ser abordados ao longo do tutorial:

O que é aplicativo em segundo plano Como ver aplicativos em segundo plano Como desativar aplicativos em segundo plano no Android Como apps em segundo plano afetam o celular Como desativar aplicativos em segundo plano no Windows 11 e Windows 10

TechTudo traz tudo que você precisa saber sobre desativar aplicativos em segundo plano no Android — Foto: Reprodução/Unsplash (Daniel Romero)

1. O que é aplicativo em segundo plano

Aplicativos em segundo plano são aqueles que, mesmo quando não estão sendo usados no momento, podem enviar notificações, receber informações e se manter em atualização. Por isso, é importante saber como desativar aplicativos em segundo plano no Android, ação que ajuda a economizar a bateria do celular e melhorar o desempenho do aparelho.

Tutorial do TechTudo explica o que são aplicativos em segundo plano no Android — Foto: Foto: Mariana Saguias/TechTudo

2. Como ver aplicativos em segundo plano

Antes de mais nada, é essencial entender como enxergar quais aplicativos estão em segundo plano. Ou seja, aqueles que foram usados recentemente e continuam em funcionamento. Siga o caminho abaixo e aprenda como fechar aplicativos em segundo plano:

Toque no ícone com três linhas na tela de início; Clique em “Fechar tudo” ou selecione um app de cada vez, arrastando para cima.

Por outro lado, há aplicativos que continuam rodando mesmo após o fechamento. Então, a dica é seguir os passos listados nos tópicos abaixo e, com isso, desativar aplicativos em segundo plano no Android.

3. Como desativar aplicativos em segundo plano no Android

Passo 1. Entre em “Configurações”, em seguida, clique em “Assistência do aparelho e bateria” e, depois, em “Bateria”;

Clique em “Assistência do aparelho e bateria” para iniciar o processo — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 2. Toque em “Limites de uso em segundo plano” e, depois, em “Aplicativos em suspensão profunda”;

É preciso acessar o menu de “Aplicativos em suspensão profunda” — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 3. Confira a lista dos aplicativos que já estão em suspensão profunda e, para adicionar outros, toque em “+”. Em seguida, escolha os apps desejados. Para finalizar, clique no botão “Adicionar”.

Confira a lista com os aplicativos em suspensão profunda no Android — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Os aplicativos que ficam em suspensão profunda não são executados em segundo plano. Com isso, não possuem autorização para receber notificações ou atualizações. Ou seja, a funcionalidade só permite que os apps funcionem quando estiverem abertos. Assim, você poderá economizar bateria e limitar o uso de aplicativos que não são usados frequentemente.

Você também pode forçar a parada de um aplicativo específico. Para isso, veja o que fazer:

Toque “Configurações” e, em seguida, em “Aplicativos”; Encontre o app desejado, clique nele e, depois, em “Forçar parada”. Para finalizar, selecione “OK”. O sistema informa que forçar a interrupção de um aplicativo poderá causar erros.

Também é possível forçar a parada de um aplicativo no Android — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

4. Como apps em segundo plano afetam o celular

Aplicativos que continuam rodando quando não estão sendo utilizados no Android podem trazer impactos negativos. Em primeiro lugar, os apps vão consumir mais bateria, o que fará com que o celular descarregue mais rapidamente. Além disso, o uso de aplicativos "escondidos" consome mais memória RAM, o que prejudica o desempenho do aparelho e pode causar lentidão. Outro impacto será o aumento do consumo dos dados móveis (em programas que precisam de internet para funcionar).

Aplicativos em segundo plano no Android podem prejudicar a bateria do celular — Foto: Paulo Alves/TechTudo

5. Como desativar aplicativos em segundo plano no Windows 11 e Windows 10

Siga o caminho abaixo para desativar aplicativos em segundo plano no Windows 11:

Clique no ícone de “Iniciar” e, em seguida, em “Configurações”; Selecione "Aplicativos" e, na sequência, "Aplicativos instalados"; Encontre o aplicativo desejado e, em seguida, clique nos três tracinhos; Agora, escolha o botão de "Opções avançadas"; No menu de "Permissões de aplicativos em tela de fundo", escolha entre "Sempre", "Otimizado para potência" e "Nunca". Confira as definições a seguir: Sempre: o app terá permissão para ser executado em segundo plano, incluindo a possibilidade de enviar notificações, mesmo quando não estiver sendo usado de forma ativa. Como consequência, consumirá mais enegeria;

o app terá permissão para ser executado em segundo plano, incluindo a possibilidade de enviar notificações, mesmo quando não estiver sendo usado de forma ativa. Como consequência, consumirá mais enegeria; Otimizado para potência: o Windows permite que o aplicativo continue a receber notificações e mantenha-se atualizado regularmente. Ao mesmo tempo, o sistema vai determinar a melhor forma de auxiliar na economia de energia. Caso seja um app que usa mais energia, poderá apresentar algumas limitações;

o Windows permite que o aplicativo continue a receber notificações e mantenha-se atualizado regularmente. Ao mesmo tempo, o sistema vai determinar a melhor forma de auxiliar na economia de energia. Caso seja um app que usa mais energia, poderá apresentar algumas limitações; Nunca: se a intenção for desativar de vez a atualização em segundo plano, esta é a opção ideal. Assim, você deixará de receber atualizações e notificações do app, o que ajudará a economizar bateria.

Entenda como desativar aplicativos em segundo plano no Windows 11 — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Caso a versão do sistema operacional seja o Windows 10, realize os passos a seguir para saber como parar aplicativos em segundo plano:

Clique no menu "Iniciar" e, depois, em "Configurações"; Selecione "Privacidade" e, na sequência, "Aplicativos em segundo plano"; Desative a opção "Permitir a execução de aplicativos em segundo plano" para aplicar a permissão em todos os apps; Você também pode escolher, individualmente, quais aplicativos podem receber informações, enviar notificações e manter-se atualizados, mesmo quando não estiverem em uso.

Aprenda a desativar aplicativos em segundo plano no Windows 10 — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Agora que você já sabe como desativar aplicativos em segundo plano no Android, aproveite para seguir os passos mencionados neste tutorial.

