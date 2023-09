Como descobrir meu ID Apple

É possível descobrir o ID Apple de diferentes maneiras. Os procedimentos são úteis caso o usuário tenha esquecido o endereço de e-mail ou número de telefone utilizado no registro da Apple. O indivíduo pode ter acesso a essa informação no próprio iPhone (iOS), iPad ou Apple Watch, por meio de um caminho simples dentro das configurações. Além disso, é possível saber qual o ID Apple por meio do iCloud ou até em e-mails enviados anteriormente pela empresa. Confira, no tutorial a seguir, como descobrir ID Apple de três maneiras diferentes.