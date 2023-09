Como descobrir modelo do seu notebook? Confira diversas formas de saber

Saber qual o modelo do notebook é muito importante para aproveitar todas as funcionalidades do equipamento. Esse código é formado por uma sequência de números e letras que serve para identificar um dispositivo específico, com número de série, chave do Windows e mais configurações. Em geral, a referência vem descrita em uma etiqueta, que é colada na parte inferior externa do aparelho.

No entanto, por conta do atrito constante do computador com outras superfícies, é comum que esses dados sejam perdidos. Neste guia, aprenda diferentes maneiras de descobrir o modelo do notebook, mesmo de equipamentos mais antigos.

Saiba como descobrir o modelo do notebook de forma prática — Foto: Reprodução/FreePik

Windows 10 travando. O que fazer? Confira no Fórum do TechTudo!

O que significa modelo do notebook?

Existem diferentes códigos para identificar um notebook. O nome do dispositivo costuma apresentar dados sobre a fabricante, a série ou família do laptop e outras especificações técnicas. Por exemplo, o notebook Dell Inspiron 15 3000, indica a marca Dell, a série Inspiron, a quantidade de polegadas da tela (15) e a versão do modelo 3000. Outros fabricantes podem optar por nomes mais simples, como Samsung Galaxy Book 2, que só especifica a marca Samsung, a linha Galaxy Book e o modelo 2.

Já o modelo do notebook é uma sequência de números e letras usada para distinguir um dispositivo em particular. O Dell Inspiron 15 3000, por exemplo, pode ter diferentes modelos, a depender das especificações do sistema: O i3511w7160w vem com Windows 11 e processador Intel Core i7 e o i3511u6010w com Linux 20.04 e processador Intel Pentium Gold.

Por que é útil saber o modelo do seu notebook?

Descobrir o modelo irá ajudar o usuário a ter uma experiência mais completa e consciente ao usar o notebook. Essa informação é importante para entender a compatibilidade com diferentes drivers e encontrar documentos importantes relacionados ao dispositivo, como o manual. Além disso, é fundamental para encontrar o suporte técnico adequado em caso de mau funcionamento.

O modelo do dispositivo também é relevante para que o usuário consiga comprar acessórios e peças de reposição corretamente. Por exemplo, caso seja preciso trocar a bateria ou adquirir um novo carregador, será necessário pesquisar o equipamento específico para aquele modelo de notebook.

1. Como descobrir pela etiqueta do notebook

A maioria dos computadores saem de fábrica com etiquetas que indicam não só o modelo, mas também o número de série e informações sobre o sistema operacional, como a chave do Windows. De modo geral, essa etiqueta é fixada na parte debaixo do laptop, mas em modelos pode aparecer ao lado do teclado. Em notebooks mais antigos, é possível encontrá-la na parte interna da bateria.

Como descobrir modelo do notebook pela etiqueta do equipamento — Foto: Marvin Costa/TechTudo

2. Como descobrir pelas informações do sistema do Windows

O Windows permite consultar o modelo do computador por diversos caminhos, todos bem fáceis de executar. Confira:

Como descobrir pelo menu Iniciar

Abra o menu “Iniciar” e clique em “Configurações”; Depois, selecione “Sistema”. Em algumas versões do Windows, já é possível ver o modelo no topo da tela, abaixo do nome do dispositivo. Caso não apareça o modelo, selecione a opção “Sobre” na lista.

O Windows mostra o modelo do notebook nas configurações — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

3. Como descobrir pelo MSinfo

Na barra de pesquisa do Windows, digite “Informações do sistema” e abra o aplicativo. Em alguns casos, será necessário pedir para executar como administrador; Clique em “Resumo do Sistema” e busque por “Modelo do sistema” na lista.

O MSInfo dá várias informações sobre o sistema — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

4. Como descobrir pelo DirectX

Digite Windows + R para iniciar o “Executar” do computador; Em seguida, escreva “dxdiag”, sem aspas, para abrir o DirectX, ferramenta de diagnóstico nativa do Windows; Na aba “Sistema”, é possível conferir o modelo do dispositivo.

É possível ver o modelo do notebook usando a ferramenta de diagnóstico DirectX — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

5. Como saber o modelo pelo cmd (Prompt de Comando)

Passo 1. Digite Windows + R para iniciar o “Executar” do computador;

Abra o prompt de comando por meio do Executar — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 2. Escreva “cmd”, sem aspas e pressione “OK” para abrir o Prompt de comando;

Digite o código "cmd" e depois clique em "Ok". — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 3. Escreva “wmic csproduct get name”, sem aspas, e pressione “Enter” para descobrir o modelo do notebook.

Escreva o código para descobrir o modelo do notebook — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

6. Como saber o modelo pelo Windows PowerShell

Passo 1. Na barra de pesquisa do Windows, digite “Windows PowerShell” e execute o programa como administrador;

Execute o PowerShell como administrador — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 2. Escreva o comando “Get-CimInstance -ClassName Win32_ComputerSystem”, sem aspas, e pressione “Enter”. O modelo aparecerá na tela.

Digite o código e verifique o modelo do notebook — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Como ver as configurações do PC?

Além de saber o modelo do notebook, outras informações também são importantes para garantir o bom funcionamento do sistema. O Windows permite que os usuários consultem, de forma fácil, diversas especificações do computador, como detalhes da placa-mãe, a quantidade de memória RAM instalada, qual o processador do dispositivo, entre outros.

Ter acesso a esses dados é fundamental para manter, atualizar e solucionar problemas relacionados ao dispositivo. Para ajudar o usuário, o TechTudo criou um tutorial com quatro formas de ver as configurações do PC no Windows.

Veja também: assista ao vídeo a seguir e aprenda como ativar o Wi-Fi do notebook