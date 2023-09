Como entrar no Canal do TechTudo no WhatsApp

O WhatsApp lançou nesta quarta-feira (13) a ferramenta "Canais" que permite criar grupos de atualizações com um número ilimitado de participantes. A função é bem semelhante ao que já é oferecido pelo Telegram . Em um primeiro momento, a novidade ainda é restrita a alguns parceiros, o TechTudo é um deles, mas estará disponível para todos os usuários em breve. A ideia é que o espaço seja uma plataforma para o compartilhamento de conteúdos de assuntos variados de forma privada com seguidores. Os participantes de um Canal do WhatsApp podem reagir às mensagens enviadas usando emojis. Ninguém pode acessar a lista de participantes ou ver quem enviou determinada reação.

No Canal do TechTudo no WhatsApp, será possível ficar por dentro de notícias sobre tecnologia que envolvem aplicativos, softwares, games, eletrônicos, celulares e streaming. Os participantes também podem acessar tutoriais, dicas e reviews completos de lançamentos do mercado. A seguir, confira o passo a passo de como acessar.

Veja como acessar o canal do WhatsApp do TechTudo — Foto: Tainah Tavares/TechTudo

Como acessar o Canal do WhatsApp do TechTudo

WhatsApp lança ferramenta "Canais"; veja como acessar o grupo do TechTudo — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 1. É possível acessar o canal do TechTudo diretamente por esse link. Caso queira entrar pelo aplicativo no celular Android, abra o WhatsApp e acesse a opção "Atualizações" na parte superior do mensageiro. A nova aba fica no lugar onde estava a opção "Status". No iPhone (iOS), essa opção fica na parte inferior da tela;

Passo 2. Na página de "Atualizações", acessa a parte onde está escrito "Encontrar Canais". Na tela seguinte, concorde com os termos de serviço;

Passo 3. Na parte superior da tela, procure o ícone de lupa e busque por "TechTudo";

Passo 4. Clique no grupo e depois aperte em "seguir" na parte superior da tela. Caso queira receber notificações, ative a função no ícone de sino que também aparece no topo da tela.

