Como enviar comprovante de Pix Nubank: veja o passo a passo

O Nubank permite compartilhar o comprovante de Pix diretamente pelo aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS). O recurso pode facilitar a comprovação de transações bancárias ao realizar transferências ou compras em estabelecimentos no Brasil. Para fazer isso, basta acessar o aplicativo e realizar a transferência utilizando uma chave Pix, como CPF, e-mail, número do celular, QR Code ou até mesmo uma chave aleatória. A seguir, confira o tutorial de como compartilhar o comprovante simples do Pix através do app Nubank.