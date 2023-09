Como enviar fotos em alta definição no WhatsApp

É válido informar que o novo recurso do WhatsApp ainda assim não garante que a resolução original da foto se mantenha sem nenhuma alteração quando enviada pelo mensageiro. Isso acontece porque o aplicativo não irá reduzir a resolução completa da imagem, mas irá compactá-la. Além disso, o recurso apenas funciona para fotos que já estejam em alta qualidade na galeria, o que acaba por ocupar ainda mais espaço na memória do dispositivo. A seguir, confira como enviar a imagem em alta definição no mensageiro.