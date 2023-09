Como fazer bind jumpthrow no CS2? Veja comandos e como usar

Counter-Strike 2 (CS2) já está disponível e substitui seu antecessor, Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Com isso, os jogadores já estão procurando por formas de potencializar suas estratégias para as partidas competitivas. Uma delas é o "jumpthrow", uma ação que permite jogar uma granada ao mesmo tempo que executa um salto, concedendo uma distância extra na utilitária. O timing do jumpthrow é um pouco preciso, mas é possível facilitar essa ação com alguns comandos no console do CS2. Veja, a seguir, como fazer o bind jumpthrow.