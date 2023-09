Como fazer gradiente no Canva

📝 Qual melhor editor de imagens gratuito? Comente no Fórum do TechTudo

Como aplicar o gradiente no fundo com o Canva

Passo 2. Com o design já aberto, selecione "Elementos" e digite "Gradiente" na barra de pesquisa. Por fim, aperte o Enter do teclado;

Passo 3. Escolha o gradiente entre as opções disponíveis e ajuste-o conforme sua preferência no design;

Passo 4. Caso queira alterar as cores do gradiente, clique sobre ele e selecione as tonalidades desejadas no canto esquerdo acima. Em seguida, selecione "Adicionar nova cor" e escolha a nova cor.