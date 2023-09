Como fazer mapas mentais? Entenda o recurso e saiba como criar no Canva

Criar mapas mentais no Canva é uma forma simples e prática de organizar ideias, projetos e estudos utilizando a sua criatividade. Os esquemas ajudam a fixar o conteúdo aprendido e podem ser feitos tanto na versão web quanto no aplicativo do editor, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). O Canva pode ser usado de forma gratuita e oferece diversos modelos prontos para editar e personalizar. A ferramenta também permite criar um layout do zero, utilizando elementos como formas, ilustrações, fotos e vídeos.

O método é simples e intuitivo, podendo ser utilizado em diversas situações. Nos estudos, a ferramenta ajuda a organizar e relacionar conceitos e fatos, facilitando a compreensão, a revisão e a memorização dos assuntos. Os mapas também podem auxiliar na tomada de decisões e na resolução de problemas, permitindo visualizar melhor desafios e possibilidades. Confira, a seguir, como fazer um mapa mental pelo Canva.

Modelo de mapa mental disponível no Canva — Foto: Reprodução/Canva

Como criar mapa mental no Canva?

Nesta matéria, o TechTudo ensina tudo sobre mapas mentais e mostra como criá-los no Canva. Confira o índice a seguir.

O que é um mapa mental? Quais são as vantagens de usar o método de organização visual? Como criar mapa mental online no Canva Como criar um mapa mental no Canva a partir de um Quadro Branco Como criar mapas mentais no Canva pelo celular Outros programas para criar mapas mentais

1. O que é um mapa mental?

Mapa mental é uma ferramenta gráfica que serve para organizar informações e representar conceitos ou ideias de forma visual e não linear. Os pensamentos são dispostos a partir de uma palavra-chave ou tópico central, com ramificações que ilustram informações relacionadas. O método ajuda a estimular a criatividade, associar ideias e compreender a relação entre diferentes elementos.

Não existem muitas regras para utilizar o esquema. Basta inserir uma ideia principal no meio da página ou em destaque e, em seguida, criar ramos com palavras-chave, imagens ou símbolos relacionados ao tópico central. Esses ramos podem se ramificar ainda mais à medida que outras informações forem acrescentadas.

Template editável de mapa mental do Canva — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

2. Quais são as vantagens de usar o método de organização visual?

Os mapas mentais podem organizar as suas ideias tanto no trabalho quanto nos estudos. Com o recurso, é possível ilustrar ideias em reuniões, definir metas, planejar projetos e discutir assuntos variados, já que eles são fáceis de compartilhar e estimulam a colaboração coletiva. Os mapas mentais também podem ser usados em iniciativas individuais, ajudando a estruturar pensamentos, planejar eventos e tomar decisões em diferentes áreas da vida.

3. Como criar mapa mental online no Canva

Passo 1. Acesse a página inicial do Canva (www.canva.com) e, se necessário, faça login na sua conta. Se ainda não tiver um cadastro, crie gratuitamente ou se conecte por meio da conta Google. Na sequência, vá até a barra de pesquisa e digite "Mapa mental". Clique em "Ver Tudo" para visualizar os modelos disponíveis;

Busque por modelos prontos de mapa mental no Canva — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 2. Na página de templates, clique na opção favorita e, em seguida, pressione o botão "Personalizar este modelo";

Após clicar no template desejado, selecione a opção de personalização — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 3. Você será direcionado para a página de design do Canva, em que poderá digitar suas ideias. Basta clicar duas vezes no texto do modelo e escrever o que desejar;

Depois de selecionar o modelo favorito, é possível personalizá-lo e baixá-lo — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Também é possível alterar as cores e fontes e adicionar outros elementos, como gráficos, adesivos, fotos e vídeos. Ao finalizar, é possível baixar o arquivo por meio do botão "Compartilhar" .

4. Como criar um mapa mental no Canva a partir de um Quadro Branco

Passo 1. Na página inicial do Canva, clique no botão "Criar um Design" e, em seguida, selecione a opção "Quadro Branco";

É possível criar um mapa mental selecionando a opção "Quadro Branco" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 2. Na barra "Pesquisar modelos de quadro branco" , digite "Mapa mental" e depois selecione o modelo preferido;

Selecione o modelo desejado para editar no Quadro Branco — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Se precisar de mais linhas e blocos, basta copiar e colar o elemento desejado e organizar os elementos da maneira que preferir.

5. Como criar um mapa mental no Canva do zero

Passo 1. Na página inicial do Canva, clique no botão "Criar um design" e selecione o tamanho desejado da arte. É possível selecionar um formato padrão ou personalizar as dimensões da área de trabalho;

Escolha ou personalize o tamanho da área de trabalho desejada — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 2. Na barra de ferramentas da lateral esquerda, clique em "Elementos" e depois em "Formas". Selecione uma forma geométrica que servirá como o ponto central do seu mapa mental, como um círculo ou retângulo. Arraste a forma escolhida para o centro do projeto;

Clique na opção "Elementos" e selecione as formas desejadas — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 3. Clique novamente em "Elementos" e procure por "Linhas" ou "Setas". Insira essas imagens conectando-as ao elemento central e criando as ramificações necessárias. Cada ramo deve ter uma palavra-chave ou frase que descreva um conceito ou ideia.

Selecione linhas ou setas para criar ramificações no Mapa Mental — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Se desejar, utilize cores, ícones e imagens para tornar o mapa mental mais atrativo e facilitar a identificação visual dos elementos. Continue adicionando informações e ajustando o layout até que o mapa mental esteja completo e organizado de forma clara e coerente.

5. Como criar mapas mentais no Canva pelo celular

Assim como é possível criar mapas mentais pelo site do Canva, o procedimento também é possível no aplicativo do editor, disponível tanto no Android quanto no iOS (iPhone). O app pode ser baixado gratuitamente na Google Play Store ou na App Store e, para fazer os mapas mentais, basta fazer login e seguir as mesmas etapas que você seguiria no computador.

Veja como encontrar modelos de mapa mental pelo Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

6. Outros programas para criar mapas mentais

Além do Canva, outros sites permitem criar mapas mentais de graça. É o caso do GoConqr (goconqr.com/pt-BR/mapas-mentais/) ou do Draw.io. Existem ainda outros apps para celular com essa função, como miMind ou o Mindly.

GoConqr permite criar mapas mentais de forma fácil — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Com informações de Make Use Of

