Como fazer portabilidade para Claro pelo site e WhatsApp da operadora

Fazer portabilidade para Claro é um procedimento simples e gratuito. É possível solicitar a troca pelo site oficial da operadora, chat de WhatsApp , canal interativo de SMS e também em uma loja física. Para levar o seu número para a Claro, porém, é preciso comprar um novo chip. Além disso, a linha deve estar em situação regular, sem pendências com a operadora antiga. No tutorial a seguir, o TechTudo ensina, passo a passo, como fazer portabilidade de Vivo e TIM para Claro pela Internet.

Site da Claro — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Como fazer portabilidade para Claro

Se você quer trocar seu número de outra operadora para a Claro, saiba que é possível fazer a portabilidade online, por meio do site da operadora e do WhatsApp oficial. Você também pode solicitar a troca via SMS e em lojas físicas. Vale ressaltar que, para fazer a portabilidade para a Claro, você precisa ser o titular do número antigo. Além disso, o número não pode ter pendências (como contas a pagar) com a operadora antiga.

No passo a passo a seguir, veja como fazer portabilidade de Vivo e TIM para Claro por meio do site e do WhatsApp.

Como fazer portabilidade para Claro pela Internet

Passo 1. Acesse o site oficial da Claro (claro.com.br). Em seguida, clique em "Móvel" e depois em "Portabilidade";

Opção Portabilidade em destaque no site da Claro — Foto: Reprodução/Thawane Maria

Passo 2. Selecione um dos planos fornecidos pela operadora. Você pode escolher entre as opções "Controle", "Pós", "Flex" e "Prezão";

Opções de planos de telefonia disponíveis no site da Claro — Foto: Reprodução/Thawane Maria

Passo 3. Ao selecionar o plano desejado, você será encaminhado para a página de compra. Nela, poderá checar as informações do plano escolhido e deverá inserir suas informações pessoais. No campo destacado, informe o número do telefone que você quer levar para a Claro, seu e-mail e CPF;

Campo para preenchimento de dados pessoais em destaque no site da Claro — Foto: Reprodução/Thawane Maria

Passo 4. Informe se quer ou não receber o status do seu pedido e outras comunicações pelo seu número de WhatsApp. Caso não queira, desmarque o quadrado, conforme mostrado na imagem abaixo. Em seguida, clique em "Eu quero!";

Aceite de envio de comunicações via WhatsApp em destaque no site da Claro — Foto: Reprodução/Thawane Maria

Passo 5. Informe nome completo, data de nascimento, nome completo da sua mãe e seu CEP. Feito isso, siga em “Continuar”;

Campospara preenchimento de dados pessoais e endereço em destaque no site da Claro — Foto: Reproudção/Thawane Maria

Passo 6. Escolha como quer pagar o plano — se por débito automático ou por boleto bancário;

Seleção de forma de pagamento da fatura em destaque no site da Claro — Foto: Reprodução/Thawane Maria

Passo 7. Selecione como deseja receber sua fatura — se por WhatsApp, e-mail ou Correios — e a data de vencimento que melhor lhe atende. Clique em “Li e concorde com o tempo de adesão”, no quadrado indicado na imagem, e depois em "Continuar". Feito isso, você receberá uma mensagem confirmando que seu pedido está em análise e explicando como acompanhar o processo.

Campo para seleção de forma de recebimento da fatura em destaque no site da Claro — Foto: Reprodução/Thawane Maria

Como fazer portabilidade para Claro pelo WhatsApp

Passo 1. Mande mensagem para o número 11 99303-1052. Em seguida, toque em "Móvel". Então, o chatbot perguntará se você quer atendimento para o número do contato ou outro. Se quiser atendimento para o número do WhatsApp, digite 1; se for para outro número, digite 2. Em seguida, aperte o “Sim”;

Iniciando atendimento com a Claro no WhatsApp — Foto: Reprodução/Thawane Maria

Passo 2. Selecione o tipo de plano que você quer contratar. Feito isso, você receberá uma lista de opções de planos a partir da modalidade escolhida (controle ou pós-pago). Digite o número correspondente ao plano que melhor lhe atende e confirme a escolha;

Selecionando plano durante atendimento com a Claro no WhatsApp — Foto: Reprodução/Thawane Maria

Passo 3. Após isso, digite o número do seu CPF e toque em “Sim” para confirmar;

Confirmando pedido com número do CPF durante atendimento da Claro no WhatsApp — Foto: Reprodução/Thawane Maria

Passo 4. Digite o e-mail que você usará para acompanhar seu pedido e aperte “Sim” para confirmar;

Informando e-mail durante atendimento da Claro no WhatsApp — Foto: Reprodução/Thawane Maria

Passo 5. Digite o nome completo da sua mãe. Em seguida, digite sua data de nascimento no formato DD/MM/AA e aperte “Confirmar” para prosseguir;

Informando nome completo da mãe e data de nascimento ao atendente da Claro no WhatsApp — Foto: Reprodução/Thawane Maria

Passo 6. Agora será necessário informar o seu endereço. Digite seu CEP e toque em “Confirmar”;

Confirmando CEP em atendimento com a Claro no WhatsApp — Foto: Reprodução/Thawane Maria

Passo 7. Digite o número da sua residência. Em seguida, aperte “Sim” e digite o complemento do seu endereço, se houver. Caso não tenha, aperte “Não”. Depois disso, confirme seu endereço apertando “Confirmar”;

Inserindo informações complementares de endereço em atendimento com a Claro no WhatsApp — Foto: Reprodução/Thawane Maria

Passo 8. Agora, escolha como quer receber sua fatura e confirme. No exemplo abaixo, escolhemos a opção e-mail, mas os passos são os mesmos nas demais opções. Depois, informe em qual dia gostaria de pagar sua fatura;

Escolhendo modo de recebimento e data de vencimento da fatura Claro no WhatsApp — Foto: Reprodução/Thawane Maria

Passo 9. Escolha como quer pagar sua fatura. No exemplo abaixo, escolhemos a opção boleto. Caso escolha débito automático, será necessário informar os dados da sua conta. Em seguida, confirme sua escolha e os dados de pagamento;

Escolhendo modo de pagamento da fatura Claro no WhatsApp — Foto: Reprodução/Thawane Maria

Passo 15. Para finalizar, confirme seu pedido de portabilidade.

Confirmando de pedido de portabilidade para Claro pelo WhatsApp — Foto: Reprodução/Thawane Maria

Como acompanhar o pedido de portabilidade

Para acompanhar o andamento do pedido de portabilidade, você pode fazer uma rápida consulta ao WhatsApp ou site da Claro, ou se dirigir a uma loja física. No site, clique em “Móvel”, “Portabilidade” e depois em “Acompanhar pedido”. No WhatsApp, mande mensagem para o atendimento Claro (11 999910621 para a Região Sudeste, e 32 999910621 para outras regiões) e siga as instruções. Em todos os casos você precisará informar seu CPF e o protocolo do pedido de portabilidade.

