Como gerar boleto no Nubank? Veja dúvidas e passo a passo completo

É possível gerar um boleto no Nubank a partir de poucos passos. O aplicativo do banco digital, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), permite realizar o procedimento tanto para receber depósitos quanto para pagar a fatura do cartão de crédito. Clientes PJ (pessoas jurídicas) ainda conseguem criar boletos para cobrança, sendo possível customizar campos como data de vencimento, definição do pagador e até adicionar uma identificação à cobrança. A seguir, veja tudo sobre emitir boletos no Nubank .

É possível gerar boletos no Nubank a partir de poucos passos; saiba como criar e tire dúvidas — Foto: Beatriz Maxima/TechTudo

📝 Como depositar dinheiro físico no Nubank? Veja no Fórum do TechTudo

Como fazer um boleto no Nubank

Antes de criar um boleto no Nubank, é preciso ter em mente qual tipo de operação você deseja realizar. A seguir, confira o índice que o TechTudo preparou com tudo sobre boletos no banco digital.

Como gerar um boleto Nubank para terceiros com data de vencimento Como criar um boleto do Nubank para depositar dinheiro Como gerar um boleto no Nubank para pagar o cartão de crédito Parcelar boleto do Nubank Até que horas pode pagar o boleto do Nubank? Paguei boleto do Nubank e não caiu. O que fazer? Como cancelar pagamento de boleto no Nubank

1. Como gerar um boleto Nubank para terceiros com data de vencimento

Passo 1. Para emitir um boleto no Nubank, acesse o aplicativo do banco utilizando a conta PJ. Na tela principal, toque em "Cobrar" e, em seguida, em "Boleto de Cobrança";

Caminho para iniciar a criação do boleto de cobrança da conta PJ da Nubank — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. Adicione o valor que deseja no boleto e, depois, informe uma data de vencimento. Toque na seta para prosseguir;

É preciso adicionar valor e data de vencimento para gerar boleto do Nubank para terceiros — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. Escreva a razão social da empresa ou o nome completo da pessoa que pagará o boleto, assim como o CNPJ ou CPF do pagador. É possível ainda adicionar uma identificação à cobrança para melhor organização. A descrição só poderá ser vista por você. Avance tocando na seta;

Tela para inserção de dados do pagador do boleto do Nubank — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 4. Confirme as informações e toque em "Gerar cobrança". Feito isso, pressione "Enviar cobrança" para compartilhar o boleto em qualquer aplicativo de mensagens ou copiar o código de barras para enviar ao pagador.

Confirme as informações e gere o boleto na conta PJ da Nubank — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

2. Como criar um boleto do Nubank para depositar dinheiro

É possível gerar um boleto no Nubank para depositar dinheiro na sua conta digital. Acompanhe o tutorial.

Acesse o aplicativo do Nubank no seu celular e, na página inicial, role as opções do menu até encontrar a seção "Depositar"; Selecione "Depositar em dinheiro" e defina o valor do depósito. A quantia tem que estar entre R$ 20 e R$ 15 mil; Depois, basta copiar o código do boleto ou enviar o boleto por e-mail.

3. Como gerar um boleto no Nubank para pagar o cartão de crédito

Caso você queira pagar a sua fatura do Nubank em uma casa lotérica ou enviar para outra pessoa pagar, você pode gerar um boleto diretamente pelo aplicativo. Veja o tutorial.

Acesse o aplicativo do Nubank no seu celular e, na página inicial, aperte em "Cartão de crédito; Depois, selecione "Pagar fatura" e indique o valor que você deseja pagar; Em seguida, selecione "Gerar um boleto". Ao fim do processo, você conseguirá "Copiar o código" do boleto ou "Enviar boleto por e-mail".

Vale lembrar que as faturas pagas por boleto podem demorar até três dias para serem reconhecidas pelo sistema.

4. Parcelar boleto do Nubank

Ao gerar um boleto de uma fatura do Nubank, você não precisa pagar o valor total. Assim, é possível pagar, por exemplo, metade de uma fatura com o dinheiro de sua conta e a outra metade com um boleto.

É possível parcelar um boleto por meio do cartão de crédito do Nubank — Foto: Raquel Freire/TechTudo

O banco digital ainda permite parcelar boletos por meio do cartão de crédito. Para isso, selecione "Pagar" e, depois, "Pagar boleto". Em seguida, basta informar como e em quantas parcelas você deseja realizar o pagamento.

5. Até que horas pode pagar o boleto do Nubank?

Boletos bancários: até às 22h do dia limite

Boletos de convênio (contas de luz, telefone, água e similares): até às 19h do dia limite

Limite noturno: em geral, há um limite noturno de R$ 1.000 para pagamentos após às 20h. Logo, se essa configuração estiver ativada no seu app, esse é o horário limite para valores maiores.

6. Paguei boleto do Nubank e não caiu. O que fazer?

Após pagar um boleto, o Nubank pode demorar até três dias para reconhecer o pagamento. Se ultrapassar esse prazo, a recomendação é fazer contato com o Nubank a partir dos meios oficiais. Você pode utilizar a aba "Me ajuda" dentro do app, enviar um e-mail para "meajuda@nubank.com.br" ou ligar para 4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 591 2117 (demais localidades).

7. Como cancelar pagamento de boleto no Nubank

Caso você tenha uma dívida mensal com boletos, você pode agendar os pagamentos no Nubank. Eles aparecem na "Linha do tempo" do app e, para cancelar, basta apertar em "Cancelar agendamento". Vale lembrar que não é possível cancelar o pagamento no dia em que ele está agendado.

Veja também: Renda extra na Internet: veja formas de ganhar dinheiro online