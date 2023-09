Como inserir link no Canva

É possível inserir links no Canva por meio de poucos cliques. A ferramenta de design permite adicionar, gratuitamente, atalhos para páginas externas em textos e em elementos gráficos, como imagens, figuras e vídeos. Ao baixar os arquivos em formato PDF, os links continuam funcionando, assim como os vídeos no modo "Vista do apresentador". Vale lembrar que a função não está disponível para formatos como PNG, JPG e MP4. Neste tutorial, o TechTudo ensina a como inserir links em textos e elementos gráficos do Canva; confira.