Como instalar interruptor inteligente? Veja o passo a passo

A instalação de interruptores inteligentes não é considerada um procedimento complexo, uma vez que os modelos, em sua maioria, são projetados para serem instalados pelos próprios usuários. É importante, porém, ter atenção em cada etapa do processo para realizar a instalação de maneira segura. Vale lembrar também que cada fabricante possui um procedimento próprio e um manual que deve ser consultado em caso de dúvidas. Confira a seguir o passo a passo de como instalar um interruptor smart.

Passo 1. Adquira um interruptor que seja compatível com a instalação da sua casa. Para isso, é necessário saber quantos pontos de controle existem para determinar se o dispositivo deve ser simples, duplo ou triplo.

Passo 2. Para realizar o procedimento com segurança, desligue a energia da área onde você vai trabalhar. Isso geralmente envolve desligar chaves correspondentes no quadro de distribuição.

Passo 4. Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do interruptor inteligente para conectar os fios corretamente. Geralmente, você terá fios para alimentação elétrica (geralmente preto), fio neutro (geralmente branco) e fio de aterramento (geralmente verde ou nu).

Passo 8. Siga as instruções do fabricante para conectar o interruptor à sua rede Wi-Fi. Isso geralmente envolve usar um aplicativo móvel e seguir as etapas indicadas.