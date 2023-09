Como jogar Baldur's Gate 3 no PS5? Saiba como fazer download

Baldur's Gate 3 chega para PlayStation 5 (PS5) nesta quarta-feira (6) após um lançamento de sucesso no PC (via Steam). O jogo da Larian Studios é baseado no universo de RPG de mesa Dungeons & Dragons e segue as regras da 5ª edição do sistema, inclusive com batalhas em turnos. Além de sua qualidade e história, o game se destaca por suas diversas opções de raças e classes para serem escolhidas na hora de criar seu avatar.