Como medir a velocidade da Internet? Saiba testar pelo celular ou PC

O tutorial a seguir foi realizado no browser Chrome e no Galaxy S10 Plus (Samsung) com Android 10, mas a ferramenta também pode ser acessada por meio de outros navegadores de Internet ou por aplicativo para celulares iPhone (iOS) e Android. Além disso, o teste pode ser realizado com a sua conexão independentemente da empresa contratada, ou seja, não importa se o seu serviço é da Copel Telecom, Vivo, Claro ou de outra companhia, ainda será possível medir a velocidade.

Tutorial ensina a medir qualidade da Internet e a verificar dados de velocímetro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Como testar a velocidade da Internet

Existem diferentes formas de saber o quão rápida é a sua Internet. A seguir, o TechTudo preparou uma matéria completa com tudo sobre o assunto. Confira o índice a seguir.

Como funciona o teste de velocidade e por que testar a Internet? Como testar a velocidade da Internet pelo computador Como medir a velocidade da Internet pelo app para celular O que é velocidade de download? O que é velocidade de upload? O que é latência (ping)? Como aumentar a velocidade da Internet? Por que a velocidade de download costuma ser melhor do que a de upload? Como saber se a velocidade da minha Internet é boa? O que são jitter, perda de pacote e regiões de servidor e de teste?

1. Como funciona o teste de velocidade e por que medir a Internet?

Saber a velocidade da sua Internet é importante para conferir se ela é condizente ao valor estipulado na sua assinatura. Caso a conexão esteja mais lenta do que o prometido em diversas aferições, você pode usá-las como prova para cobrar a empresa responsável pela sua Internet.

Nos testes online, normalmente, as ferramentas aferidoras tentam baixar uma pequena quantidade de dados — assim, elas calculam a potência da sua conexão a partir do quão rápidos os dados chegaram. Além da velocidade de download, os testes também costumam informar outras informações sobre a sua Internet, como a latência, a velocidade de upload, o jitter e a perda de pacotes. Todos os termos citados serão explicados mais à frente.

2. Como testar a velocidade da Internet pelo PC

Passo 1. Para testar a velocidade da sua Internet pelo computador, acesse o site do Brasil Banda Larga (www.brasilbandalarga.com.br/bbl);

Acesse o site da Brasil Banda Larga para verificar a qualidade da sua conexão — Foto: Reprodução/Brasil Banda Larga

Passo 2. Confira os pré-requisitos e orientações para fazer o teste de forma precisa. Não é recomendado realizar o procedimento com programas pesados — como editores de imagem e vídeo ou jogos — em execução no momento;

Saiba os pré-requisitos para fazer o teste — Foto: Reprodução/Brasil Banda Larga

Passo 3. Depois, volte para "Velocímetro", clique em “Iniciar Teste” e aguarde até que ele seja finalizado.

Faça o teste para obter os indicadores de qualidade da sua internet — Foto: Reprodução/Brasil Banda Larga

Passo 4. Para conferir os resultados de testes já realizados, clique na aba “Histórico de Resultados”, como indicado na imagem. Também é possível apagar as informações anteriores ou baixar o relatório em CSV.

Depois de fazer o teste, explore as demais opções da ferramental, como o histórico — Foto: Reprodução/Brasil Banda Larga

Passo 5. A ferramenta também disponibiliza a visualização da média dos indicadores na aba “Média de Resultados”.

A média dos resultados já realizados também fica salva — Foto: Reprodução/Brasil Banda Larga

3. Como medir a velocidade da Internet pelo app para celular

Passo 1. Para testar a velocidade da sua Internet pelo celular, é preciso baixar o aplicativo Brasil Banda Larga pela Google Play Store ou App Store. Depois, conecte o smartphone à rede que deseja medir a velocidade e abra o app para testar a conexão Wi-Fi ou móvel.

Conecte-se à rede que quer medir e abra o velocímetro — Foto: Reprodução/Caroline Parreiras

Passo 2. Caso seja o primeiro acesso, será preciso conceder permissões e aceitar os termos de uso.

Para usar o velocímetro será preciso aceitar os termos e conceder permissões — Foto: Reprodução/Caroline Parreiras

Passo 3. Em seguida, o velocímetro surgirá na tela. Toque no botão "Iniciar Teste" e aguarde os resultados.

Faça o teste e observe os resultados — Foto: Reprodução/Caroline Parreiras

Passo 4. No rodapé do app, é possível acessar informações da aba “Resumo”. A seção mostra a média e o melhor resultado das medições já realizadas. Também é possível visualizar dados referentes a todas as redes, ou escolher entre Wi-Fi e internet móvel.

Aplicativo do velocímetro também mostra resumo de diferentes redes testadas. — Foto: Reprodução/Caroline Parreiras

Passo 5. Outra possibilidade é visualizar o histórico do velocímetro que aparece separado por rede e é bem útil para quem tem mais de um Wi-Fi, por exemplo. Esta opção também é dividida em “Todos”, “Wi-Fi” e “Móvel”.

Confira também o histórico com os resultados das redes em testes anteriores. — Foto: Reprodução/Caroline Parreiras

4. O que é velocidade de download?

Velocidade de download é a principal informação do resultado do teste de velocidade da Internet, já que é a referência do contrato das operadoras de banda larga. O dado é medido em Mb/s (Megabits por segundo, o famoso "mega") e indica o tempo que leva para fazer downloads e acessar a Internet normalmente, como assistir a vídeos no YouTube, baixar imagens, ouvir música no Spotify e ver filmes na Netflix.

A velocidade de download é a taxa relacionada a assistir a vídeos no YouTube — Foto: Reprodução/Unsplash/NordWood Themes

5. O que é velocidade de upload?

A velocidade de upload é, de forma resumida, o contrário da de download. Também medida em Mb/s, a taxa se refere à velocidade de carregamento dos dados do terminal (computador ou celular) até o servidor, como na hora de enviar arquivos. O dado indica, por exemplo, o tempo que o usuário leva para subir documentos para o Google Drive ou enviar vídeos pelo WhatsApp. Assim como no caso do download, quanto maior o número, melhor.

Velocidade de upload: para subir um arquivo para o Google Drive, você precisa fazer o upload dele — Foto: Getty Images

6. O que é latência (ping)?

A latência mede o tempo que os dados levam do servidor até o seu aparelho. Ou seja, quanto menos milissegundos (ms) levar, melhor. Em alguns velocímetros esse dado também pode aparecer como ping. A taxa é especialmente importante para quem costuma jogar online ou ter reuniões pela Internet, já que uma latência alta pode resultar em atrasos em relação ao que o usuário vê na tela (ou escuta) e o que realmente está acontecendo em tempo real.

7. Como aumentar a velocidade da Internet?

Em casas ou escritórios grandes, talvez apenas um roteador não seja suficiente para manter uma boa conexão Wi-Fi para todo o local. Assim, existem aparelhos que fortalecem o sinal e podem melhorar a velocidade da sua Internet. É o caso de repetidores, powerlines ou roteadores mesh, que ampliam a área de cobertura da conexão. De forma contrária, também é possível usar roteadores com tecnologia AC, que têm área de cobertura reduzida, mas com maior taxa de transmissão — o que, em geral, resulta em uma Internet mais estável.

8. Por que a velocidade de download costuma ser melhor do que a de upload?

Em geral, os usuários de Internet costumam ver mais vídeos do YouTube do que subir algum conteúdo para a plataforma, por exemplo. A velocidade de download é mais acionada do que a de upload e, por isso, as empresas de banda largam dedicam mais esforços para a primeira. Os números que aparecem nos planos de Internet, inclusive, dificilmente são iguais aos da velocidade de upload — normalmente, eles se referem à velocidade de download.

9. Como saber se a velocidade da minha Internet é boa?

Antes de saber se uma Internet é boa ou não, é preciso saber para que o usuário utiliza essa conexão. Se usa o computador apenas para trabalhar e conversar com os amigos, ele pode assinar um plano de 30 Mb/s sem grandes prejuízos. Em tese, essa velocidade é suficiente, inclusive, para assistir a filmes da Netflix em 4K — segundo a empresa, bastam 15 Mb/s. No entanto, vale lembrar que o valor compartilhado pelas empresas de banda larga é a velocidade máxima e, por isso, ela pode variar um pouco para baixo.

Se o usuário faz questão de uma alta velocidade para assistir a filmes ou jogar online ou se não suportar pequenos travamentos, ele pode considerar assinar planos de 100 Mb/s ou 200 Mb/s, que estão cada vez mais acessíveis. Segundo estudo do Speedtest, site especializado em testes de velocidade, a média de velocidade da Internet no Brasil, no início de 2023, já era de 100,95 Mb/s.

10. O que são jitter, perda de pacote e regiões de servidor e de teste?

O jitter mede a variação da latência em milissegundos — logo, é interessante que o resultado seja o menor possível. Já a perda de pacotes é uma taxa que mostra quantos dados são perdidos no caminho entre o terminal e o servidor — o número também deve ser o menor possível.

A região servidor é a localização do servidor do teste, ou seja, de onde é distribuída a conexão da sua prestadora de internet fixa ou móvel, enquanto a região teste é referente à localização do IP público usado pela operadora de internet para prestar o serviço.

