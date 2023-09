Como sair da Netflix na TV? Saiba deslogar da televisão a distância

É possível sair da Netflix na TV com poucos passos. A plataforma de streaming permite que os usuários desloguem de suas contas a partir de qualquer dispositivo e, até mesmo, a distância. O recurso é útil para remover individualmente o login em smart TVs , tablets ou celulares de desconhecidos, amigos e ex-namorados ou após usar o streaming em hotéis, por exemplo — e sem a necessidade de mudar a senha . Confira, a seguir, um guia completo de como sair da Netflix e deslogar de aparelhos específicos remotamente.

Netflix permite que o usuário saia da sua conta em TVs, celulares ou tablets específicos de forma remotamente — Foto: Fernando Telles/TechTudo

Como sair da conta da Netflix na TV?

A seguir, veja tudo sobre como sair da Netflix na TV. O procedimento é válido para TVs Samsung, Philco, LG, Panasonic e outras, além de outros dispositivos, como TV Box. Confira o índice abaixo.

1. Como sair da conta da Netflix na TV? Aprenda a deslogar

Passo 1. Para sair da Netflix na TV, abra o aplicativo no seu aparelho. Na página inicial, aperte o botão da seta da esquerda no controle remoto. Você vai encontrar o menu abaixo.

Depois, deve-se mover o cursor para baixo até "Notificações" e, em seguida, ir para a direita até chegar na opção "Ajuda". Não selecione a opção "Fechar Netflix", já que ela vai apenas minimizar o aplicativo.

Como sair da Netflix na TV? Deve-se selecionar o botão "Ajuda" — e não o "Fechar Netflix" — Foto: Reprodução/Netflix

Passo 2. Você será redirecionado a um novo menu. Agora, mova o cursor para baixo até a opção "Sair". Selecionando-a, sua conta da Netflix será deslogada.

Depois, basta apertar em "Sair" para deslogar da Netflix na sua televisão — Foto: Reprodução/Netflix

2. Como sair da Netflix e voltar para a TV?

Quando desligamos a televisão com a Netflix aberta e, depois, ligamos o aparelho novamente, é comum que o app do streaming seja iniciado automaticamente. Para sair da Netflix e voltar para a TV, você pode selecionar o botão "Return" ou "Exit" no seu controle remoto. Caso ocorra algum erro, também é possível fechar o aplicativo ao selecionar a opção "Fechar Netflix".

3. Como desconectar Netflix da TV de outra pessoa (a distância)

Se você esquecer a sua conta aberta em algum dispositivo não desejado (como um quarto de hotel ou a casa de algum amigo), é possível retirar o login a partir de qualquer aparelho e a distância. Confira o tutorial.

Passo 1. Acesse a Netflix e clique no seu avatar, no canto superior direito. Então, vá na opção “Conta”;

Acesse as configurações de conta da Netflix — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Na seção “Segurança e privacidade”, clique na opção “Gerenciar acesso e aparelhos”;

Netflix tem nova seção para gerenciar aparelhos conectados — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Localize o aparelho desejado e clique em “Sair”. Ele será desconectado imediatamente;

Saiba como deslogar da Netflix em um aparelho específico — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Veja na tela a mensagem de confirmação de logoff naquele aparelho.

Netflix confirma logoff de conta remotamente — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

4. Como ver quem entrou na minha conta da Netflix?

Além de deslogar de aparelhos a distância, o mesmo tutorial do tópico anterior também permite ver quais dispositivos estão logados na sua Netflix. Indo em "Conta" e, depois, em "Gerenciar acesso e aparelhos", o site exibirá todos os celulares, computadores, tablets e TVs que entraram na conta. Na página, é possível ver a hora e a data do login, além do perfil utilizado.

5. Como sair do seu perfil da Netflix?

Dependendo do tipo de sua assinatura, a sua conta na Netflix pode ter até cinco perfis. Para trocar de perfil no PC, basta posicionar o mouse sobre ícone do seu usuário, no cantor superior direito da tela. Em seguida, é preciso apenas selecionar o perfil para o qual você deseja trocar.

É possível trocar de perfil facilmente na Netflix por meio de qualquer plataforma — Foto: Reprodução/Netflix

6. Como mudar a senha da Netflix?

Se pessoas indesejadas estão entrando na sua conta, é recomendado trocar a sua senha. Para isso, basta acessar "https://www.netflix.com/password" ou ir na seção "Conta" e, em seguida, em "Alterar senha". Não é possível modificar o código a partir de um perfil Infantil.

7. Como sair da Netflix pelo celular?

É possível sair da conta da Netflix no celular a partir de poucos passos. Este passo a passo foi feito em um iPhone 12 Mini, mas o procedimento será parecido independentemente do modelo.

Abra o aplicativo da Netflix e aperte em "Minha Netflix"; Identifique o ícone do menu, na parte superior direita da tela; Por fim, selecione "Sair" para deslogar da sua conta da Netflix neste dispositivo

Com informações da Netflix

