Como sair de um grupo no Instagram

Sair de um grupo no Instagram é um procedimento simples que pode ser feito em poucos passos. O recurso é útil para abandonar conversas chatas ou indesejadas e pode ser feito no app para Android e iPhone (iOS) e na versão Web da rede socia. A ação pode ser realizada em qualquer bate-papo coletivo dentro da rede social, e não requer aprovação do administrador. Depois de sair do chat, o usuário deixa de receber as mensagens e notificações do grupo, a menos que seja adicionado novamente àquela conversa coletiva. Confira, a seguir, como sair de grupo no Instagram.