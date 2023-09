Como tirar anúncio do Instagram? Confira o tutorial completo

Tirar anúncio e publicidades do Instagram é o desejo de muitos usuários. Ao entrar na rede social, há diversos conteúdos patrocinados que são exibidos no feed, nos Stories e nos Reels. Nem sempre os assuntos são do seu interesse e, por isso, é interessante saber como tirar anúncio do Instagram. É possível ocultar uma publicidade específica, bloquear o perfil de uma empresa ou denunciar anúncios que sejam spam , ofensivos ou violentos, por exemplo.

A seguir, você confere o tutorial preparado pelo TechTudo que ensina não apenas como denunciar e remover anúncio do Instagram, mas também a identificá-lo corretamente, no celular Android e iPhone (iOS). Além disso, saberá desativar anúncios personalizados, ocultar posts recomendados e poderá entender melhor como essas publicações são selecionadas para a exibição no seu perfil.

Saiba como remover anúncio no Instagram e, com isso, eliminar propagandas indesejadas — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Como tirar anúncio do Instagram? Saiba tudo sobre o assunto!

A seguir, veja os tópicos que vão ser abordados neste tutorial:

Como identificar um anúncio no Instagram Como tirar anúncio do Instagram pelo celular Como tirar anúncio do Instagram pelo PC Como ocultar post recomendado Com denunciar um anúncio no Instagram Como bloquear conta da empresa Como desativar anúncios personalizados Como o Instagram seleciona os anúncios e os posts recomendados para o usuário

Tutorial traz todos os detalhes sobre como ocultar e denunciar anúncios no Instagram — Foto: Reprodução/Unsplash/Brett Jordan

1. Como identificar um anúncio no Instagram

Identificar um anúncio no Instagram é simples. No feed, nos Stories e nos Reels, as publicações patrocinadas possuem o rótulo “Patrocinado”, que fica localizado ao lado da imagem de perfil e logo abaixo do nome da conta. Os anúncios podem ser imagens ou vídeos, dependendo da estratégia de cada anunciante.

Geralmente, contam com CTA (call-to-Action), que direciona o usuário para alguma ação, como “Saiba mais”, “Baixar”, “Cadastre-se” e “Solicitar agora”. A partir disso, é possível acessar a página de destino para conhecer ofertas promocionais, realizar a inscrição em eventos e fazer download de materiais, incluindo e-books, por exemplo.

Exemplo de como o anúncio é exibido no feed do Instagram — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

2. Como tirar anúncio do Instagram pelo celular

É possível ocultar anúncios do Instagram pelo celular com facilidade. Siga os passos listados abaixo:

Passo 1. Clique nos três pontinhos e, em seguida, em “Ocultar anúncio”;

É fácil ocultar anúncio no Instagram pelo celular — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 2. Toque em um dos motivos listados pelo Instagram. Pronto! O anúncio não será exibido novamente.

Em poucos cliques, você deixará de ver o anúncio que foi oculto no Instagram — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

O processo é o mesmo nos Stories e no Reels.

3. Como tirar anúncio do Instagram pelo PC

Também é possível ocultar anúncio do Instagram pelo PC. Veja abaixo o que fazer:

Passo 1. Clique nos três pontinhos, no topo da publicação patrocinada;

Também é possível ocultar anúncios do Instagram pelo PC — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 2. Em seguida, selecione “Ocultar anúncio”;

Clique em "ocultar anúncio" no Instagram — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 3. Escolha uma das opções para a pergunta “Por que você está ocultando esse anúncio?”.

Diga por que você está ocultando o anúncio no Instagram — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Por fim, o Instagram destaca que você não verá o anúncio novamente. Também informa que usará o seu feedback para melhorar as publicações patrocinadas que você vê na rede social.

4. Como ocultar post recomendado

O Instagram pode sugerir conteúdos de contas que você não segue com a marcação “Sugestões para você", mas é possível ocultá-los. Para isso, acompanhe o caminho a seguir:

Passo 1. Toque nos três pontinhos e, na sequência, em “Não tenho interesse”.

É possível marcar como "Não tenho interesse" posts sugeridos pelo Instagram — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Pelo aplicativo para celular, após ocultar a publicação, o Instagram apresenta algumas opções:

Desfazer, caso tenha clicado por engano;

Não sugerir publicações do perfil;

Não sugerir publicações com certas palavras (É possível adicionar também frases e emojis. Com isso, posts com esses itens em hashtags ou legendas deixam de ser sugeridos);

Ativar modo Soneca para todas as publicações sugeridas no feed por 30 dias;

Gerenciar conteúdo sugerido.

Você também pode clicar em “Não me senti bem ao ver esta publicação”, caso tenha se sentido desconfortável com o conteúdo apresentado.

5. Com denunciar um anúncio no Instagram

Denunciar um anúncio no Instagram é simples. Acompanhe o caminho a seguir:

Para começar, clique nos três pontinhos que aparecem na publicação; Na sequência, toque em “Denunciar anúncio”; Em seguida, selecione um dos motivos que violam as regras do Instagram. As opções incluem “Achei ofensivo”, “É spam” e “É golpe ou é enganoso”.

Exemplo de como denunciar anúncio no feed do Instagram — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

6. Como bloquear conta da empresa

O Instagram também oferece a possibilidade de bloquear contas de empresas. Ao ativar essa função, outras contas criadas por esse perfil também serão bloqueadas. Além disso, o perfil bloqueado não poderá entrar em contato com você ou encontrar a sua conta na rede social. Também não será enviada nenhuma notificação sobre o bloqueio. Agora, siga os passos abaixo:

Entre no perfil desejado e clique nos três pontinhos, ao lado do ícone de sino; Toque em “Bloquear” e, em seguida, clique em “Bloquear” novamente.

É possível bloquear uma conta no Instagram em poucos cliques — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Caso queira desbloquear a conta futuramente:

No celular, abra o aplicativo do Instagram e clique na sua foto; Toque nos três traços, ao lado do ícone de “+”; Clique em “Configurações e privacidade”; Em “Quem pode ver seu conteúdo”, selecione “Bloqueados”; Veja as contas bloqueadas e toque em “Desbloquear”.

7. Como desativar anúncios personalizados

A seguir, você saberá como realizar a desativação de anúncios personalizados:

Abra o aplicativo do Instagram no celular e toque na sua foto de perfil; Clique nos três traços, ao lado do ícone de “+” e, em seguida, em “Configurações e privacidade”; Toque em “Central de Contas” e, depois, em “Preferências de anúncios”; Selecione “Configurações de anúncios” e, na sequência, “Informações de atividades de parceiros de anúncios”; Clique em “Verificar configuração” e marque a opção “Não, não tornar meus anúncios mais relevantes usando essas informações”; Para finalizar, pressione “Confirmar”.

Ao optar por desativar anúncios personalizados, menos informações sobre você serão utilizadas para a exibição de conteúdos patrocinados.

Como desativar anúncios personalizados — Foto: Reprodução/Unsplash

8. Como o Instagram seleciona os anúncios e os posts recomendados para o usuário

O objetivo do Instagram é mostrar anúncios que sejam relevantes para você. Por isso, utiliza como base suas atividades na rede social e em outros produtos da Meta, como é o caso do Facebook, se você tiver uma conta. As informações são colhidas a partir dos cliques em conteúdos patrocinados.

Ainda estão relacionadas com as publicações curtidas (feed, Stories e Reels) e com as pessoas seguidas por você. Além disso, os conteúdos que você publica contribuem com a definição dos anúncios que serão exibidos na sua conta. Atividades em sites e aplicativos de terceiros também podem influenciar na personalização dos posts patrocinados.

Em relação aos posts recomendados, as sugestões podem aparecer no feed, na aba Reels e no Explorar. Para isso, o Instagram considera os perfis que você segue, bem como as publicações que foram salvas ou receberam comentários. Ainda leva em consideração sua conexão com outros perfis e contas com temáticas semelhantes.

Como o Instagram seleciona os anúncios e os posts recomendados para o usuário — Foto: Divulgação/Meta

A rede social também sugere conteúdos que estão com alta interação e são populares na plataforma. Caso você tenha um perfil no Threads, rede social lançada em junho de 2023, as atividades realizadas por lá também terão influência nas publicações sugeridas. Vale destacar que esses conteúdos não são impulsionados por empresas.

Após conferir este tutorial, você já sabe como tirar anúncio do Instagram e poderá ocultar os conteúdos que não são do seu interesse.

