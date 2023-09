Como tirar o visto por último do Instagram

A informação de "visto por último" do Instagram mostra a última vez que um usuário acessou a plataforma, o que pode ser um incômodo para as pessoas que desejam mais privacidade. Contudo, em passos simples, a funcionalidade pode ser desativada nas configurações do app, que está disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O processo é semelhante à retirada do "online". Vale destacar que, se a opção estiver inativa na sua conta, você também não poderá conferir o último acesso de outras pessoas. No tutorial a seguir, confira o passo a passo para tirar o visto por último do seu perfil na rede social.