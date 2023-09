Como tirar quebra de seção no Word

Tirar quebra de seção no Word é um procedimento simples e que pode ser feito rapidamente no editor da Microsoft. O passo a passo é útil para remover divisões no texto, unificar partes do documento ou alinhar a formatação entre diferentes blocos textuais. Vale destacar que, ao retirar uma seção, o Word combinará em um espaço único os textos que estavam antes e depois daquela seção — e esse novo grupo usará a formatação da seção que seguiu a quebra. Confira, a seguir, como excluir quebra de seção no Word.