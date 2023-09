O Google Lens é um recurso comum para usuários Android, mas muitas vezes deixado de lado por quem tem celular iPhone ( iOS ). A ferramenta usa a câmera do aparelho para identificar objetos, lugares e textos e consegue até fazer traduções e resolver equações. Atualmente, o Lens pode ser usado de duas maneiras: pelo aplicativo oficial do Google , que permite capturas imediatas, e pelo aplicativo Google Fotos , que utiliza as fotos armazenadas em backup pelo usuário para realizar as pesquisas. Se você é usuário do iOS e deseja experimentar o recurso, confira a seguir como usar o Google Lens no iPhone.

Veja como usar Google Lens no iPhone e aproveite recursos da ferramenta no iOS — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

Como usar o Google Lens pelo app oficial do Google no iPhone?

Passo 1. Se você ainda não tem o aplicativo do Google no seu iPhone, baixe ele pela App Store. Assim que o download for concluído e você configurar a sua conta nele, basta começar a busca tocando no ícone do Google Lens dentro da barra de pesquisa;

Abrindo o Google Lens pelo app do Google no iPhone — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

Passo 2. No primeiro uso do Lens no iPhone, o app do Google irá solicitar o acesso à câmera. Basta autorizar o acesso que a função será liberada e você poderá utilizar o recurso;

Autorizando o Google Lens e o uso da câmera no iPhone — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

Passo 3. Com a câmera em uso no app, agora você tem acesso à ferramenta de busca do Google Lens. Basta capturar uma foto com o objeto, equação matemática ou texto (que também pode ser traduzido) para que o Google mostre resultados de pesquisa;

Buscando resultados sobre um produto pelo Google Lens no iPhone — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

Como usar o Google Lens pelo aplicativo do Google Fotos no iPhone?

A grande diferença de uso do Google Lens entre o aplicativo do Google e o aplicativo Google Fotos é que no primeiro basta capturar uma foto na hora da pesquisa. Já no Google Fotos, você precisa tirar uma foto primeiro e depois abri-la no aplicativo para usar a ferramenta. Apesar da diferença, ainda é fácil acessar o Lens pela segunda opção. Veja o passo a passo a seguir.

Passo 1. Se você ainda não tem o Google Fotos no seu iPhone, baixe o aplicativo na App Store, faça o login com a sua conta do Google e autorize o acesso às suas fotos;

Acessando o Google Fotos e autorizando o acesso às fotos no iPhone — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

Passo 2. Com a conta configurada e o acesso autorizado, comece a sua pesquisa selecionando uma foto na galeria, e clique no botão do Google Lens localizado na barra inferior;

Acessando os resultados de pesquisa do Google Lens pelo Google Fotos no iPhone — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

Pronto! Os resultados serão exibidos na aba abaixo da foto, assim como no app do Google quando o Lens é utilizado. As ferramentas de tradução, captura de texto, exibição de lugares e produtos também está disponível por aqui.

Os resultados podem não ser perfeitos, já que objetos mais simples, animais ou plantas podem confundir a ferramenta e trazer resultados imprecisos. No entanto, o Google Lens é um ótimo lugar para começar uma busca específica quando você está tentando identificar algo.

Com informações de How-To Geek e Google.

