Como usar o Leonardo.AI para criar imagens usando inteligência artificial

O site Leonardo.Ai permite criar imagens em alguns segundos usando inteligência artificial . A plataforma é bem completa e fornece diferentes recursos para criação, desde o simples comando até funções mais avançadas, como a "Alquimia", que permite gerar imagens em alta definição. Apesar de ter uma versão grátis, a plataforma tem recursos pagos, divididos em quatro planos de uso: Livre, Aprendiz, Artesão e Maestro, em valores que variam entre US$ 10 por mês (R$ 48,50, na cotação atual) e US$ 48 (R$ 232,78, na cotação atual).

O plano gratuito conta com apenas 150 fichas que podem ser utilizadas pelo usuário durante o dia, e todas as imagens geradas pelo usuário são compartilhadas com a comunidade. A seguir, veja como gerar imagens com o Leonardo.AI.

Identificar se um conteúdo foi gerado por inteligência artificial evita a propagação de desinformação e cibercrimes — Foto: Reprodução/Freepik

📝É possível criar uma inteligência artificial em casa? Participe no Fórum do TechTudo

Como criar conta no Leonardo.AI

Passo 1. Abra a página oficial do Leonardo.AI (https://app.leonardo.ai/) e, então, toque sobre a opção "Comece a usar Leonardo";

Crie uma conta gratuitamente na plataforma Leonardo.Ai — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Em seguida, clique em "Sim, estou na lista de permissões";

O Leonardo.Ai permite que o usuário se cadastre mesmo sem estar na lista de permissões — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. Escolha se pretende fazer login com o Google, Microsoft ou conta Apple;

Caso não possua uma conta, ela é criada automaticamente — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 4. Determine seu apelido na plataforma, escolha as categorias que mais lhe interessam e confirme sua maioridade. Após isso, clique em "Próximo";

O Leonardo.AI permite que o usuário determine suas categorias de interesse — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 5. Determine qual a categoria — entre Entusiasta, profissional ou Desenvolvedor — que mais se encaixa com o seu trabalho. Caso não se encaixe em nenhuma dessas alternativas, clique em "Outro" e escreva a melhor descrição para o seu caso. Após isso, clique em "Start Using Leonardo";

É possível utilizar o Leonardo.AI para auxiliar em diferentes funções — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 6. Na página seguinte, clique em "Vamos";

Conta criada no Leonardo.Ai — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 7. Com login feito, é possível ter acesso a diferentes modelos de criação no grupo "Modelos em destaque". Logo abaixo, o usuário pode conferir diversas criações de outros usuários no grupo "Criações recentes". Para gerar uma imagem, vá no grupo "Ferramentas do usuário" e clique em "Geração de Imagem IA";

O Leonardo.AI permite diferentes tipos de criação — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 8. Na página de geração, clique no prompt — caixa de textos utilizada pra digitar comandos para a IA — e detalhe a imagem que deve ser criada. Logo abaixo, clique em "Modelo ajustado para determinar o modelo de imagem que será criado;

Existem diferentes tipos de modelos diferentes no Leonardo.Ai — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 9. No menu seguinte, o usuário pode determinar o estilo de imagem que deseja criar, essa opção só é possível quando o recurso "Alquimia", presente no menu lateral, está ativa. Ainda no menu à esquerda, existem outras diferentes opções para customizar a criação, por exemplo, determinar quantas imagens serão criadas simultaneamente;

O Leonardo.Ai permite que o usuário determine o estilo de imagem que será criada — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 10. Descendo um pouco mais o menu lateral, é possível ter acesso a mais recursos. Essas opções incluem determinar as dimensões de entrada das imagens, alterar a escala de orientação — que só é possível com o recurso "Alquimia" desativado —, e por fim, é possível fazer upload de uma imagem para utilizar como base. Ao terminar as configurações, clique em "Gerar";

É possível enviar imagens para o Leonard.AI utilizar como base no momento da criação — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 11. Você pode passar o mouse por cima das imagens para ver as opções fornecidas pela ferramenta. Entre as opções é possível baixar, redimensionar, editar ou cortar a imagem. Também é possível fazer a exclusão, caso não tenha gostado do resultado.

O Leonardo.AI permite que o usuário edite as imagens criadas — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

VEJA AINDA: Como escolher a placa de vídeo certa para o PC