Como usar o Web App do EA Sports FC 24 para acessar o Ultimate Team

O Web App do EA Sports FC 24 é uma ferramenta que permite ao jogador administrar o modo Ultimate Team do mais novo jogo de futebol da EA – antigo “ FIFA ”. Com ele é possível gerenciar recursos do time, realizar escalações ou substituições e contratar novos jogadores. A ferramenta pode ser utilizada pelo navegador de Internet tanto no PC ou em celulares Android e iPhone ( iOS ). No entanto, estes últimos contam com um app nativo para os smartphones.

Vale destacar que tanto o uso do Web App, quanto do Aplicativo é gratuito, porém, é necessário que o usuário tenha uma cópia original do game nos consoles ou PC e que utilize o mesmo endereço de e-mail no cadastro do app, para garantir que todos os dados da game sejam sincronizados automaticamente. Acompanhe o tutorial de como utilizar o Web App do EA Sports FC 24 pelo computador.

EA Sports FC 24 Companion: veja como utilizar o aplicativo no navegador do PC — Foto: Foto: Reprodução/Steam

Como vincular a conta com o Web App

Passo 1. Na página do EA Sports FC 24, clique no símbolo de usuário conforme destacado na foto;

O primeiro passo é criar uma conta no site da EA — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 2. Escolha “Conectar”, para vincular uma ID existente da PSN, Xbox Live ou Steam no Web App;

Vá em conectar para vincular a conta da EA com uma ID da PSN, Xbox ou Steam — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 3. Clique no ícone da plataforma em que você possui o EA Sports FC 24. Após uma nova janela ser aberta, clique em aceitar. Depois disso, marque o box de aceitação do contrato de usuário e clique em avançar para finalizar o cadastro.

Marque o box para aceitar os termos de contrato e finalizar o cadastro — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Habilitando o Web App do EA Sports FC 24

Passo 1. Vá para a página inicial do Web App do EA Sports FC 24 e clique em Login;

Na página inicial, clique em "Login" — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 2. Entre com o e-mail e senha da conta EA e clique no botão “Sign In”. Após fazer isso, o aplicativo pedirá por uma confirmação de identidade; vá em “Send Code”, para que um código seja enviado ao e-mail. Resgate o código de seis dígitos, coloque no campo solicitado como indicado na imagem e clique em “Sign In”;

Após informar o e-mail e senha, o usuário terá que realizar um procedimento de duas etapas — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 3. Uma vez logado, o Web App pedirá para iniciar EA Sports FC 24 no console ou PC e entrar no modo Ultimate Team, para sincronizar os dados do jogador. Após fazer isso, saia do Ultimate Team e entre novamente pelo Companion no PC. É importante lembrar que o app não pode ser utilizado em simultâneo com o game aberto. O app estará pronto para uso.

Para utilizar o Web App, é necessário iniciar o Ultimate Team do EA Sports FC 24 no console ou PC — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Como funciona o Companion no PC

Passo 1. Após fazer o login, o usuário será redirecionado para a página inicial do aplicativo, que contém seu menu na coluna esquerda. Na aba home, estão disponíveis todas as informações principais do modo Ultimate Team, os desafios diários que geram recompensas para o clube, as competições, personalizações e outros recursos;

O web app apresenta todas as suas funcionalidades em uma aba lateral a esquerda — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 2. Ao clicar na aba Squads, o jogador poderá gerenciar a estratégia do time. Vá na opção “Active Squad”;

Em Suads é possível gerenciar a estratégia do time — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 3. No campo direito, é possível escolher a formação do time, que por padrão, vem definida como 4-4-2;

O jogador também pode alterar a formação do time pelo web app — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 4. Outro ponto importante é o menu “Tactics”, onde o jogador pode definir a estratégia do time. As opções disponíveis são equilibrado, pressão no ataque, pressão no toque, pressionar após perder a posse da bola e pressão constante;

No menu Tactics o usuário pode definir uma estratégia mais agressiva ou defensiva — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 5. Em SBC o jogador pode acessar os desafios diários e resgatar as recompensas;

No campo SBC estão dosponíveis os desafios diários e suas respectivas recompensas — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 6. Na aba Stadium, é possível personalizar a aparência do emblema do clube, os elementos presentes no estádio, as cores do uniforme e os troféus;

O Stadium permite personalizar a aparência do time — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 7. A loja é o local onde o jogador poderá comprar novos itens cosméticos para o clube e também adquirir novos jogadores;

A loja é onde o jogador pode adquirir alguns recursos para o clube — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 8. A área do clube é onde são expostas todas as informações a respeito do time, como número de jogadores disponíveis, itens consumíveis e gerentes;

No campo clube o usuário pode visualizar os status do time — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 9. Por fim, o Leaderboard apresenta um ranking geral com o desempenho de todos os clubes.

O Leaderboard mostra a classificação geral dos times — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

