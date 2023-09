Como vender na Shein? Saiba tudo para colocar seus produtos no site

Saber todos os detalhes de como vender na Shein é o interesse de muitos lojistas. Isso porque a marca se tornou um dos maiores portais de e-commerce do mundo. No Brasil, a plataforma se popularizou bastante nos últimos anos, atraindo públicos de todas as idades por seu catálogo variado e preços atrativos.

Com a implementação do marketplace para vendedores locais, a Shein ampliou os serviços no país e trouxe ainda mais benefícios para os usuários. Afinal, as compras feitas em território nacional resolvem dois dos maiores problemas relatados pelos clientes: a demora na entrega e o risco de ser taxado na alfândega. Para os vendedores, a parceria também é vantajosa, podendo aproveitar a visibilidade e outros recursos da plataforma em seu negócio.

A seguir, o TechTudo criou um guia completo para ensinar os usuários como vender na Shein. Saiba como fazer o cadastro na plataforma de vendedores locais, como anunciar os produtos e muito mais. Veja os tópicos que serão abordados:

Quem pode se tornar vendedor da Shein? Passo a passo para se cadastrar e vender na Shein Como cadastrar produtos na Shein? Quais são as taxas cobradas? Como funciona o pagamento para vendedores? Como consultar o progresso do cadastro? Vantagens de vender na Shein Dicas para fazer sucesso como vendedor na Shein Como ganhar dinheiro sendo afiliado da Shein

1. Quem pode se tornar vendedor da Shein?

Qualquer lojista, seja grande ou pequeno, pode se tornar um vendedor local na Shein, desde que comercialize produtos que se encaixam no catálogo de marketplace da plataforma. Entre os artigos aceitos estão roupas, acessórios, artigos de beleza, decoração, utensílios domésticos, eletrônicos e itens para pets. Para se cadastrar, também é necessário ter um CNPJ e uma licença comercial válidos.

A plataforma ainda avalia outros critérios para aceitar um novo parceiro, como o faturamento mensal e se a loja possui uma quantidade relevante de produtos em estoque. Na Shein, é exigido o mínimo de 50 SKUs (Stock Keeping Unit, ou Unidade de Manutenção de Estoque, em tradução direta) para comprovar que o lojista tem 50 produtos estocados.

2. Passo a passo para se cadastrar e vender na Shein

Entre no site (https://ms-br.sheincorp.com) e selecione a opção “Fazer o pré-cadastro da sua loja na Shein”; Separe os documentos necessários para o cadastro. São eles: licença comercial completa, foto de frente e verso da carteira de identidade do proprietário e fotos da loja, pode ser da fachada, do escritório, do depósito, entre outros; Preencha os dados solicitados, como CNPJ, nome da empresa, representante legal, endereço, telefone e e-mail para contato; Na próxima etapa, escolha a categoria principal dos artigos que serão vendidos na loja (por exemplo, roupa plus size, roupa infantil, roupa de banho feminina etc). Caso tenha experiência prévia com e-commerce, insira o nome da plataforma e o link da sua loja no outro marketplace; Anexe as fotos do seu estabelecimento, conforme foram pedidas no site; Selecione “Li e concordo com os termos de uso” e clique na opção “Enviar informações”.

Vale ressaltar que todo cadastro é avaliado pela Shein e, caso o lojista não preencha os requisitos exigidos, seu registro será recusado.

3. Como cadastrar produtos na Shein?

Após a inscrição da loja ser aprovada pela Shein, chega o momento de cadastrar os produtos no marketplace. Esse é um processo que precisa ser feito com muita calma, já que é fundamental preencher todos os dados corretamente. Afinal, é a partir deste cadastro e de uma descrição detalhada que o cliente terá o primeiro contato com o produto.

No cadastro, é importante incluir informações sobre peso e dimensões (fundamentais para calcular corretamente o frete), o material que é feito o produto, as cores e tamanhos disponíveis, quais itens estão inclusos na compra e qualquer outro dado que considere relevante. Para itens de vestuário, é imprescindível que seja incluída uma tabela de medidas de cada peça.

Uma dica para se destacar na Shein é apostar em fotos de qualidade e que mostrem, de fato, o produto. Para quem trabalha com moda, o ideal é mostrar a roupa em uma pessoa real, para que seja possível ver o caimento da peça.

4. Quais são as taxas cobradas?

A Shein tem uma vantagem muito interessante para novos vendedores: além do cadastro ser grátis, não é cobrada nenhuma taxa nos primeiros 90 dias, a contar pela data de registro na plataforma. Depois deste período, a empresa passa a cobrar uma taxa de comissão de 10% do valor total das vendas.

Vale ressaltar que a taxa só é cobrada após os pedidos serem processados, entregues e finalizados. Sendo assim, se um produto for devolvido ou o cliente pedir reembolso, a Shein devolverá o valor da comissão.

5. Como funciona o pagamento para vendedores?

O pagamento para os vendedores do marketplace da Shein é feito semanalmente, o que ajuda a empresa a manter um capital de giro constante. No entanto, é importante lembrar que, assim como em outros marketplaces, uma venda só é considerada concluída pela plataforma depois que o cliente recebe o produto. Sendo assim, é fundamental que o processo de separação e envio seja o mais rápido possível, para que o retorno seja breve.

6. Como consultar o progresso do meu cadastro?

Como dito anteriormente, o cadastro de uma loja na Shein é avaliado pela plataforma, o que pode ser um processo demorado. Para consultar o status de uma inscrição e saber se já está liberada ou se é necessário enviar informações adicionais, basta seguir os passos abaixo:

Acesse o site (https://ms-br.sheincorp.com/cooperation/progress); Insira o nome da empresa usado no momento do cadastro e o CPF corporativo; Em seguida, escolha a forma de contato que deseja receber, pode ser por e-mail ou telefone; Forneça o endereço de e-mail ou o número do telefone no campo indicado e clique no botão “Obter código de verificação”; Por fim, insira o código recebido e clique em “Consultar” para ver o progresso do cadastro.

7. Vantagens de vender na Shein

Algumas vantagens já foram citadas em outros tópicos, entre elas estão a imensa visibilidade que a Shein tem em todo país, a isenção de taxa por 90 dias e o pagamento semanal. No entanto, os lojistas também podem aproveitar as campanhas de marketing exclusivas da plataforma e os cupons de desconto da Shein, que são muito populares entre os clientes. Além disso, os vendedores que se tornam parceiros locais contam com um atendimento personalizado e um time de gerentes para ajudar no desenvolvimento da loja online.

8. Dicas para fazer sucesso como vendedor na Shein

O e-commerce vem crescendo significativamente nos últimos anos, sendo impulsionado ainda mais durante a pandemia. Porém, com tanta concorrência, nem sempre é fácil se destacar neste mercado. Para fazer sucesso como vendedor na Shein e em qualquer marketplace, é importante ter um planejamento detalhado sobre sua loja e produtos. Decida em qual nicho deseja investir e estude os concorrentes, crie estratégias para tentar virar uma referência no nicho escolhido.

A qualidade e o preço dos produtos também são importantes para que uma loja faça sucesso. Sendo assim, pesquise sobre os fornecedores e invista em itens com um bom custo-benefício. E, como já dito, invista em fotos de boa qualidade e dedique um tempo para fazer uma descrição bastante detalhada ao cadastrar um produto na Shein. Pense em quais dúvidas o cliente pode ter e responda-as antecipadamente.

Vale também se atentar às campanhas de marketing da Shein para converter mais vendas em datas específicas. Além disso, uma boa experiência de pós-venda é fundamental para fidelizar clientes e conseguir avaliações positivas na plataforma. Ou seja: fique atento aos canais de comunicação e tente realizar um processo rápido de separação e envio dos pedidos.

9. Como ganhar dinheiro sendo afiliado da Shein

Além do cadastro de uma loja, é possível ganhar dinheiro na Shein se tornando um afiliado. Neste tipo de serviço, a empresa premia os usuários que divulgam os itens do e-commerce em suas redes sociais. O sistema paga comissões entre 10% e 20% sobre as vendas de produtos feitas por meio de link exclusivos para cada participante.

Para se filiar, basta preencher um formulário de inscrição. Se aprovado, o usuário recebe um link personalizado para ser compartilhado nas redes sociais, com amigos, familiares e até mesmo para clientes. Depois que as pessoas finalizarem as compras utilizando a URL, a comissão é calculada conforme o valor dos produtos.

