Como ver contato bloqueado no WhatsApp

É possível ver a lista de contatos bloqueados no WhatsApp de forma fácil. O aplicativo reúne todos os números que o usuário bloqueou em uma mesma página localizada nas configurações, facilitando a visualização de todas as pessoas indesejadas. O recurso de bloquear alguém, vale lembrar, impede que os contatos visualizem informações pessoais, como foto, “visto por último” e status de online, além de silenciar chamadas e mensagens. Confira, a seguir, como ver os contatos bloqueados no WhatsApp e como desbloquear alguém.