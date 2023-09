Concurso Polícia Civil SP 2023: veja edital e salários no site da Vunesp

Já é possível ler o edital do concurso da Polícia Civil de São Paulo (PC SP). O documento pode ser acessado diretamente pelo site da Vunesp, a banca da prova, e disponibiliza 3.500 vagas, divididas entre as funções de Delegado, Escrivão, Investigador, Médico Legista e Perito Criminal. Todos os cargos exigem nível superior e são para trabalhar no estado de São Paulo, com salários entre R$ 5.879,68 a R$ 15.037,99. As inscrições para as provas começam em 11 de setembro e vão até 26 de outubro, havendo uma taxa de R$ 113,06. A seguir, confira como ver o edital, o cronograma e os salários de todas as vagas do Concurso da PC SP 2023.