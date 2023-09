Consensus: como encontrar artigos acadêmicos usando inteligência artificial

📝 Quais os melhores chatbots para conversar com inteligência artificial? Comente no Fórum do TechTudo

Passo 1. Na página inicial do Consensus (https://consensus.app/search/), clique com o botão direito em qualquer parte da tela e vá na opção "Traduzir para o português", em seguida, clique em "Inscrever-se" para criar uma conta na plataforma;

Passo 2. É possível criar uma conta através do Google ou do Facebook . Ou, se preferir, preencha o formulário de cadastro e clique em "Continuar";

Passo 4. Na página seguinte, é possível ver diferentes resultados para a busca realizada. Na parte inferior do resultado, logo abaixo do título e do subtítulo, aparecem informações como o local onde o artigo foi publicado, o autor e o ano da publicação. Ainda na parte inferior, à direita, é possível salvar, copiar o texto como citação ou compartilhar. Para expandir o resultado, basta clicar no título;