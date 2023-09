Convocação da Seleção Brasileira: confira horário e onde assistir

O técnico Fernando Diniz vai anunciar neste sábado (23), às 15h30 (horário de Brasilia), os convocados para as próximas partidas da Seleção Masculina nas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa de 2026. Após as vitórias contra a Bolívia e o Peru, a equipe verde e amarela entra em campo novamente em 12 de outubro contra a Venezuela na Arena Pantanal, em Cuiabá. Depois, enfrenta o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no próximo dia 17. É possível assistir à convocação gratuitamente por meio do canal da Confederação Brasileira de Futebol ( CBF ) no YouTube .

Além disso, assinantes do plano "+Canais" do Globoplay também terão acesso à transmissão ao vivo na plataforma, no site e no aplicativo, disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS). Esta será a segunda convocação do técnico interino na Seleção, que também está à frente do Fluminense. Nesse momento, o Brasil lidera as Eliminatórias com seis pontos, superando a Argentina no saldo de gols. A seguir, veja como assistir à convocação da Seleção Brasileira de futebol pelo YouTube.

Que horas é a convocação da Seleção Brasileira?

O técnico Fernando Diniz vai anunciar neste sábado, às 15h30, a lista dos 23 jogadores convocados. Os atletas vão defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Venezuela e Uruguai — pela terceira e quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Convocação da Seleção Brasileira: onde vai passar?

O Canal da CBF no YouTube ("https://www.youtube.com/@CBF") vai transmitir o evento ao vivo e gratuitamente. Para acompanhar, basta acessar a página e clicar em "Ao vivo".

Assinantes do plano "+Canais" do Globoplay também poderão assistir à convocação em tempo real. Para isso, devem acessar o site ou abrir o app da plataforma; fazer login, se necessário, e clicar em "Agora na TV". Depois, é preciso selecionar a seção "Esportes" e, na hora da transmissão, apertar no ícone do SporTV.

Como assistir à convocação da Seleção Brasileira pelo canal da CBF no YouTube

Passo 1. Acesse o canal da CBF no YouTube (https://www.youtube.com/@CBF). Na sequência, clique no banner referente à transmissão "Convocação da SELEÇÃO BRASILEIRA MASCULINA para as eliminatórias da COPA DO MUNDO 2026;

Passo 2. A convocação começará às 15h30. No canto inferior esquerdo do vídeo, é possível conferir quanto tempo falta para o início do evento. O usuário que quiser ser avisado quando a transmissão começar, deve clicar na opção "Receber notificações".

