Corinthians x Botafogo ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Corinthians e Botafogo jogam, às 20h (horário de Brasília) desta sexta-feira (22), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023 na Neo Química Arena, em São Paulo. A bola rola com transmissão ao vivo na TV fechada pelo canal Premiere — cujo sinal em tempo real é retransmitido online no Globoplay . Para assistir, é preciso usar os dados de um plano "Globoplay e Premiere” para acessar o streaming em sua versão para o PC ou no app disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Para quem quiser adquirir uma assinatura, no momento, os preços partem de R$ 69,90 no formato mensal e R$ 39,90 na opção de pagamento promocional anual.

Ocupando a 14ª posição na tabela, o Timão busca uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Botafogo segue líder isolado e quer vencer mais uma vez para abrir maior vantagem em relação aos adversários. Veja, a seguir, os possíveis titulares e como assistir à partida entre Corinthians e Botafogo hoje no Globoplay.

Corinthians x Botafogo ao vivo hoje: partida do Brasileirão 2023 será transmitida no Globoplay — Foto: Reprodução/Site Corinthians

Provável escalação do Corinthians

Cássio, Bruno Méndez (Fágner), Gil, Lucas Veríssimo, Matheus Bidu, Gabriel Moscardo, Maycon (Giuliano), Renato Augusto, Matias Rojas, Pedro Henrique (Wesley) e Yuri Alberto.

Provável escalação do Botafogo

Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal, Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo, Júnior Santos (Segovinha), Tiquinho Soares e Victor Sá.

Corinthians x Botafogo ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Acesse a página do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas). De início, no canto superior direito, clique no ícone de avatar para fazer login com uma Conta Globo ou assinar um pacote do serviço;

Interessados em assistir ao jogo do líder do Brasileirão hoje ao vivo e online devem fazer login com uma Conta Globo ou assinar um plano pago do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Em seguida, com login feito, dê um clique na guia "Agora na TV" para ver as transmissões ao vivo do momento;

É preciso acessar a área "Agora na TV" que permite ao assinante assistir ao jogo do Corinthians ao vivo no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora da partida, vá na área de esportes e selecione o canal Premiere.

Torcedor precisa abrir a área de esportes para encontrar o sinal ao vivo do Premiere no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Corinthians x Botafogo ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Entre no aplicativo do Globoplay. Então, na parte superior direita, toque no ícone do avatar. Depois, faça login com os dados de uma Conta Globo ou torne-se assinante de um plano com Premiere;

Corinthians vs Botafogo tem transmissão ao vivo e online disponível para os assinantes do Globoplay, via app para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Feito isso, vá na seção "Agora" que disponibiliza as transmissões ao vivo. No horário previsto, toque na aba "Esportes" e pressione no canal Premiere.

Telespectador encontra a transmissão do Premiere dentro do campo de esportes do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

