Corinthians x Fortaleza ao vivo: onde assistir à semifinal da Sulamericana

Corinthians e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (26) no jogo de ida da semifinal da Sulamericana 2023. A partida será realizada na NeoQuímica Arena, com início marcado para às 21h30 (horário de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e poderá ser assistida em tempo real e online pelo Star+, streaming que retransmite a programação da emissora para assinantes. Confira, a seguir, as prováveis escalações e como assistir a Corinthians e Fortaleza ao vivo no computador e no celular.