Corinthians x Fortaleza ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Corinthians e Fortaleza jogam, às 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira (14), uma partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, no Estádio Castelão, no Ceará. O jogo tem transmissão ao vivo pelo canal Premiere, cujo sinal em tempo real é retransmitido online no Globoplay para os assinantes do pacote "Globoplay e Premiere”. A plataforma de streaming pode ser acessada pelo PC ou no aplicativo para Android e iPhone (iOS), e a assinatura custa a partir de R$ 69,90 no pagamento mensal e R$ 39,90 no formato anual promocional.